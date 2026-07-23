輝達新一代乙太網交換晶片亮相

輝達美國時間21日大秀全新Vera Rubin肌肉之際，也發表新一代Spectrum-6乙太網交換晶片，將作為以Vera Rubin平台為主的超大規模AI基礎設施核心組件，意味著交換機網路擺脫以往算力配套的角色，躍升為AI工廠的「主角」之一。

法人看好，Spectrum-6乙太網交換晶片問世，加快輝達日後AI資料傳輸速度，也再次點亮光通訊商機。台廠中，已通過輝達認證的波若威有望成為主要受惠者，拿下Spectrum-X的被動元件訂單呼聲高。

依據輝達公布的資訊，Spectrum-6 單晶片交換容量高達102.4Tbps，較前一代產品成長一倍，可連接數十萬級別的GPU與CPU，為大規模AI訓練及推理提供支撐。

輝達指出，搭載該晶片的Spectrum-X乙太網交換機，AI網路性能較普通乙太網高1.6倍，即便在超過10萬個GPU的部署環境中，仍能維持95%的網路效率。Spectrum-6同時支援可插拔光模塊與共封裝光學（CPO）技術，並採用液冷散熱方案，目前已進入全面量產階段，在全球千兆級AI工廠加速普及。

陸系券商表示，Spectrum-X Ethernet Photonics是全球首款每通道200G，並達到大規模量產的CPO交換機，其驗證了隨著算力規模持續擴大，光通訊地位將愈發重要，並帶動上游光晶片需求高速增長。業界人士分析，近日高塔半導體擴充12吋矽光晶圓產能、聯電開始交付12吋晶圓產品等動作，也都從側面佐證這些說法。