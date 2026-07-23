聽新聞
0:00 / 0:00

黃仁勳看大陸新模型 將帶動需求

經濟日報／ 特派記者蘇嘉維、記者秦鈺翔／綜合報導

大陸AI新創月之暗面全新Kimi K3模型崛起，引發市場質疑AI是否有過度投資疑慮。輝達執行長黃仁勳美國時間21日受訪時表示，外界將高效能新模型問世連結至AI過度投資，「這完全弄反了」。

他強調，愈聰明的AI只會吸引更多人使用，進而帶動對電腦設備的龐大需求。

談到Meta將對外租賃AI算力，他認為，由於運算架構具有通用可替換性且支援每一種AI模型，對於擁有剩餘產能的公司而言，AI算力將具備極高的可租賃性，有助於公司進行資金回收，再投入下一代算力擴充。

高盛發表報告指出，Kimi K3參數量達2.8兆，在編程及部分智能體能力方面達到全球新水平，於Arena.ai編程排名及Artificial Analysis Intelligence評分中表現突出。

Kimi K3發布後，輝達、博通、美光等AI巨頭一度承壓，市場擔憂Kimi K3重演「DeepSeek時刻」，即如果性能更強、成本更低的大模型不斷出現，科技巨頭是否無須購買如此多的GPU？黃仁勳則駁斥這樣的觀點。

大陸 黃仁勳 輝達

延伸閱讀

黃仁勳：越聰明的AI需求越大 Kimi模型對產業有益

微軟評估導入陸AI模型Kimi K3

馬斯克宣戰Kimi 月之暗面簡短回應：歡迎加入2兆+俱樂部

「Kimi時刻」重估中國實力 外媒：北京擬收緊AI技術出口管制 　

相關新聞

貝森特控陸竊AI模型 將調查制裁

美國財政部長貝森特廿一日表示，川普政府將調查中國人工智慧（ＡＩ）模型是否是自美國模型「蒸餾」而來，重申美國政府不支持智慧財產權竊盜。

輝達VR平台帶旺台系鏈 挹注鴻海、廣達下半年營運

輝達副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）21日宣布，基於最新Vera Rubin技術的運算系統已交付給主要AI公司，並即將投入實際使用。

書本式智慧手機夯 三星新機發表掀摺疊大戰

智慧手機新機戰，三星領頭，本周開打。今年下半年的手機市場焦點還是摺疊機，不同的是，左右開闔式摺疊機已然躍升為市場主流，只不過，記憶體缺貨使得旗艦手機價格大漲，消費者今年恐怕得要調高預算，才能買到心目中最想要的手機款式。

OpenAI傳上修算力支出 預估2030年底前投入7,500億美元

OpenAI傳出上修對算力的支出，如今預估到2030年底前將投入7,500億美元，高於今年稍早預測的6,000億美元。最新一筆投資案於22日宣布，計劃投資超過300億美元，在喬治亞州建設AI資料中心，預計2028年起分階段啟用，且該公司將主導設計與開源，同時承諾全額負擔電網基礎設施與環保措施，以減輕當地民眾的疑慮。

人工智慧搜尋侵蝕廣告收益 媒體覺醒…重估與Google關係

全球內容平台和新聞媒體正重新評估與Google的關係，原因是人工智慧（AI）搜尋摘要，已大幅改變使用者取得資訊的方式，進而侵蝕傳統搜尋導流和廣告收益。

英特爾裁員 整頓AI部門

英特爾（Intel）證實，將進一步裁員以降低成本，整頓關鍵資料中心部門。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。