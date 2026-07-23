黃仁勳看大陸新模型 將帶動需求

大陸AI新創月之暗面全新Kimi K3模型崛起，引發市場質疑AI是否有過度投資疑慮。輝達執行長黃仁勳美國時間21日受訪時表示，外界將高效能新模型問世連結至AI過度投資，「這完全弄反了」。

他強調，愈聰明的AI只會吸引更多人使用，進而帶動對電腦設備的龐大需求。

談到Meta將對外租賃AI算力，他認為，由於運算架構具有通用可替換性且支援每一種AI模型，對於擁有剩餘產能的公司而言，AI算力將具備極高的可租賃性，有助於公司進行資金回收，再投入下一代算力擴充。

高盛發表報告指出，Kimi K3參數量達2.8兆，在編程及部分智能體能力方面達到全球新水平，於Arena.ai編程排名及Artificial Analysis Intelligence評分中表現突出。

Kimi K3發布後，輝達、博通、美光等AI巨頭一度承壓，市場擔憂Kimi K3重演「DeepSeek時刻」，即如果性能更強、成本更低的大模型不斷出現，科技巨頭是否無須購買如此多的GPU？黃仁勳則駁斥這樣的觀點。