黃仁勳：台灣救了美國半導體業

輝達執行長黃仁勳21日出席緯創美國德州達拉斯新廠開幕典禮受訪時指出，台灣是輝達最大的貿易夥伴，台灣也早已擺脫傳統「俗擱大碗」的低成本刻板印象，憑藉最先進的技術，成為全球電子製造與AI發展的「震央」。

談到台美半導體與科技業合作，黃仁勳直言，華府須認清一件事，是台灣救了美國半導體科技與電腦產業，台灣是出於自身智慧與信任自願與美方合作，「我不認為需要拿槍指著台灣的頭」。他強調，台灣具備全球最先進的電子製造技術，若沒有緯創、台積電等科技大廠的夥伴關係，輝達將沒辦法響應美國重新工業化，並提供更多就業機會。

黃仁勳說，台灣也許是美國的第四大貿易夥伴，但台灣是輝達最大的貿易夥伴，台灣的生態系、產業與企業都表現得極其出色。他指出，在與美國總統川普的首次會面中，川普就期許能將美國重新工業化，並擴大製造產能，同時製造更多就業機會，將供應鏈回流才能擁有韌性供應鏈。

黃仁勳強調，如果沒有台灣、沒有台積電（2330）、鴻海和緯創的夥伴關係，我們就無法做到在美國打造科技供應鏈。