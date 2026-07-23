美超微報佳音！台廠沾光 雙鴻、尼得科超眾、華泰等受惠
美股AI大咖財報大戲登場，美超微（SuperMicro）21日率先報喜，該公司上修上季毛利率預估，比先前預測高出一倍多，並宣布取得逾600億美元新訂單，帶動全年未交付訂單額創新高。
美超微釋出上季初步財報讓華爾街驚喜，意味AI市場動能強勁，激勵股價22日美股早盤狂漲逾20%。法人看好，美超微報佳音，雙鴻（3324）、尼得科超眾、華泰、麗臺、南俊、優群等台灣相關供應鏈同步沾光。
其中，雙鴻、尼得科超眾主要供應美超微散熱相關元件，是新世代AI伺服器必備的配件。
南俊是美超微伺服器滑軌供應商，主要供應4U以下機種。麗臺則攜手美超微跨入AI雲端運算解決方案。優群負責提供美超微DRAM連接器。
雙鴻董事長林育申先前表示，旗下整合式散熱器（IHS）已量產出貨美系CPU大廠，加上冷卻液分配單元（CDU）步入放量期，後市動能強勁。
優群預期今年業績將續創新高，推動成長的主要動能為DDR5 DIMM出貨量將成長一倍，及沖壓件將成長30%，在CSP等客戶出貨放量下，激勵R-DIMM今年出貨量倍增。
麗臺總經理梁傳杰曾表示，公司將轉型為AI多元化解決方案商，策略結盟大股東大訊科技，引入機殼與液冷等技術，內部也成立新事業處，全力加速整體轉型布局，未來業績成長可期。
美超微預估，截至6月底的會計年度第4季（上季），毛利率與調整後毛利率預計介於15%至17%，明顯高於5月預測的8.2%至8.4%，主要反映較有利的客戶與產品組合。
美超微的毛利率最近幾季一直都是投資人的關注焦點，因為該公司持續從事成本高昂的AI轉型，並優先重視搶市甚於利潤，最後目標是從伺服器設計與製造業者，進化為資料中心解決方案供應商。
不過，美超微預估，上季營收將落在原先財測區間110億至125億美元的低端。LSEG調查的分析師平均預估為116.7億美元。
美超微上季獲得超過600億美元新訂單，助益年度結束時未交付訂單創新高。該公司表示，這些訂單預計將在未來幾季陸續出貨，為後續營收帶來支撐。
美超微執行長梁見後6月曾在X發文說，該公司一年內將與馬斯克旗下的SpaceX與xAI共同打造一座百萬瓩級AI資料中心。
美超微預定8月11日公布完整財報。
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