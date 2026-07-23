輝達VR平台帶旺台系鏈 挹注鴻海、廣達下半年營運

輝達副總裁兼總經理巴克（Ian Buck）21日宣布，基於最新Vera Rubin技術的運算系統已交付給主要AI公司，並即將投入實際使用。

超微（AMD）年度全球AI大會「Advancing AI 2026」美國時間22日登場前夕，輝達搶先秀肌肉。

輝達Vera Rubin出貨啟動

隨著Vera Rubin陸續出貨，法人看好，將帶旺鴻海（2317）、廣達、緯創等供應鏈下半年營運。

鴻海、廣達等輝達協力廠都看好後市。鴻海董事長劉揚偉先前提到，集團在AI伺服器市場比重超過四成市占率，今年AI機櫃出貨可望倍數成長，到今年底出貨逐季增加。

目前AI伺服器為主的雲端網路產品類別已是四大產品線比重最大，預期占比會愈來愈高。

廣達先前在法說會中指出，AI伺服器訂單動能直達2027年，已開始規劃2028年新產能布局，預估2026年AI伺服器營收可望維持三位數成長，通用型伺服器出貨亦將優於先前預期，達到雙位數成長。

巴克在輝達總部一場簡報中表示：「我們目前已在全面量產，我們所有主要客戶都部署這些Vera Rubin系統。」

輝達指出，包括OpenAI、CoreWeave、Google Cloud、微軟Azure、Meta、戴爾等大咖，都是Vera Rubin主要用戶。

輝達並揭露Vera Rubin平台強大的運算能力。輝達表示，Vera Rubin NVL72機櫃把下一代繪圖處理器（GPU）Rubin、中央處理器（CPU）Vera整合到單一系統，並且運用Spectrum-6乙太網路技術，能提供比上一代產品高十倍的詞元（Token）處理能力。

輝達也在簡報中，罕見直接展示與競品的比較。輝達表示，Vera處理器在執行Python程式語言程式碼時，速度最高可達超微Turin設計的1.8倍。

不過，超微本周稍晚將推出下一代CPU「Venice」，讓AI晶片效能競賽更為激烈。

輝達主管表示，正推出一系列新技術，以提升產品效能。在過去幾代產品中，裝載AI加速器、CPU與網路設備等關鍵零組件的伺服器托盤都是以人工方式組裝，包含插接大量連接線的繁瑣工作。

輝達說，在新設計中，內部線路大幅被淘汰。設備之間的連接改由電路板或專門設計的連接模組完成，代表過去需要人工作業數小時才能完成的工作，如今機器人只需幾分鐘即可完成，而且故障率大幅降低。這項升級部分得益於所有主要元件均採用液冷技術。液冷消除了風扇需求，也不再需要額外空間讓冷空氣在電腦內流動。

市場預估，輝達今年度營收將成長82%至3,934億美元，高於先前65%的增速，明年度營收預期將突破5,000億美元。