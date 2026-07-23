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緯創「美國製造」新廠投產 將導入Vera Rubin相關產品

經濟日報／ 特派記者蘇嘉維／美國達拉斯21日電
緯創德州新廠打造出第一片在美國生產製造的GB300運算基板。圖為緯創董事長林憲銘。記者蘇嘉維／攝影
緯創德州新廠打造出第一片在美國生產製造的GB300運算基板。圖為緯創董事長林憲銘。記者蘇嘉維／攝影

緯創（3231）「美國製造」報捷，董事長林憲銘21日宣布，已於旗下德州新廠產出全美第一片以輝達GB300平台打造的運算基板，後續也將導入更先進的Vera Rubin平台相關產品生產，締造台灣AI產業在美國的新里程碑。

緯創21日於德州沃斯堡（Fort Worth）舉行D1新廠開幕典禮，林憲銘釋出以上訊息。輝達執行長黃仁勳現身會場共同為新廠揭幕，並於緯創打造的全美第一片以輝達GB300平台打造的運算基板上簽名，展現兩家公司的好交情。

緯創德州新廠概要
緯創德州新廠概要

緯創「美國製造」報捷，市場按讚，激勵緯創股價在台北股市22日強攻漲停價164元收市、大漲14.5元，同集團緯穎同步亮燈漲停，以5,500元收市，大漲500元。

緯創D1新廠耗資近7億美元（約新台幣227億元），面積約32.4萬平方英尺，主要生產L6主板，首條產線已投入運轉，並打造出全美第一片以輝達GB300平台打造的運算基板。

林憲銘指出，這是緯創在美國設立的首座生產據點，除了當前的D1，未來還可望有D2、D3及D4等新廠逐步到位，預期D2新產能將可望是D1的兩倍，擴大集團在美國製造AI伺服器的全新成長動能。

緯創表示，D1新廠智慧廠房設計採用輝達加速運算技術，整合Nemotron、Cosmos等開放前沿模型，同時加上Omniverse、智慧視覺AI平台Metropolis，透過數位孿生（Industrial Digital Twin）技術優化廠房設計、生產流程與營運效率，打造全新智慧工廠。

林憲銘表示，這座廠區並非從事傳統製造，而是高度整合、先進且高科技的智慧製造。現階段，我們已開始量產輝達GB300超級晶片，未來也將在此生產輝達Vera Rubin。他強調，這座基地將成為美國AI基建的重要據點，相信這不僅是緯創全球布局的新篇章，也將以德州為起點，攜手推動AI創新的下一個時代。

黃仁勳指出，全球正迎來史上最大規模的AI基礎建設浪潮。AI工廠將成為下一波工業革命的核心，而打造AI工廠的過程，也需要運用AI技術。輝達與緯創攜手將數位孿生及AI驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，更為AI時代的智慧製造建立全新典範。

林憲銘說，身處AI時代，我們不只要快速建造，更要把事情做對，展望未來，達拉斯新廠作為在美國製造的核心引擎，持續串聯全球多元基地，與生態系夥伴攜手並進。

緯創 美國 輝達

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