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蘋果i18量產 預定秋季亮相、富士康大招工

經濟日報／ 記者陳昱翔陳湘瑾／台北報導

大陸供應鏈消息傳出，富士康正全面進入旺季招工高峰期，由於蘋果新一代iPhone 18系列手機7月進入量產階段，目前正處於產能爬坡，富士康啟動旺季招工，iPhone新機按慣例於今年秋季發布。

針對蘋果iPhone 18系列手機規格，據傳Pro系列預計採用台積電（2330）2奈米製程的A20 Pro晶片，並有望搭載蘋果首款自研C2數據機，支援衛星5G網路，並提升通訊省電表現；主鏡頭則有望導入可變光圈技術，進一步強化拍攝實力。

至於外界關注的記憶體方面，目前普遍認為iPhone 18系列全面升級至12GB RAM，藉此順暢運作更複雜的Apple Intelligence模型，並提升用戶的AI體驗。此外，iPhone 18系列在顯示螢幕部分，市場則傳出原先的動態島開孔有望進一步縮小，同時採用更先進的LTPO面板，讓高階機型的顯示與省電表現更上一層樓。

蘋果iPhone近期在大陸市場表現較為強勁。研究機構Counterpoint數據顯示，2026年第2季，大陸智慧型手機市場整體出貨量下降2%。蘋果同期實現逆勢增長，iPhone出貨量增長23%，市占率到18%，僅次華為。Counterpoint認為，由於零部件成本上漲，推動安卓手機廠商普遍提高售價，蘋果相對穩定的定價策略增強市場競爭力。此外，部分消費者預期蘋果手機將在2026年第三季度漲價，也可能推動部分用戶提前購買。

綜合陸媒報導，「鄭州富工聯招募」目前的薪水已經達到旺季高水平。招募分為小時工和返費工，以鄭州富士康港區A事業群來看，目前小時工最高可拿每小時人民幣27元（約新台幣129元），返費工除了每月基本工資外，只要做滿特定合約期（通常為90天）且出勤達標，即可獲得的一次性高額獎金。鄭州廠區的返費最高可拿人民幣7,500元（約新台幣36,000元）。

富士康 蘋果 大陸

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