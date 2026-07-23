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三星精準分眾 探商務客荷包

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

手機品牌大廠三星昨（22）日發表新款折疊機，首度擴大摺疊機產品線，引發外界高度關注。對此，業界人士認為，三星之所以採取新的產品策略，主要著眼精準市場分眾與鞏固市占率。

業界人士分析，雖然三星過往每年推出的二款折疊機也是分別主打高價格帶以及親民價格帶的客群，但今年多出的Fold8 Ultra則是再往價格更高的頂級商務客群進攻，藉此精準市場分眾策略，讓產品線得以覆蓋全價格帶市場。

其次，三星在折疊機市場的全球市佔率從原先一度高達八成，至今市占率已降至五成大關，主要原因在於各家品牌廠都陸續推出折疊機競爭。業界人士指出，三星為了鞏固市佔率，首度擴大折疊機產品線，一方面是達到精準市場分眾，另一方面也是為了不讓競爭對手有更多機會侵蝕市占率，以積極的產品策略迎戰即將帶來的市場洗牌戰。

手機 三星

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