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三星折疊機三連發 打破過往二款慣例！台積樂

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
手機品牌大廠三星昨（22）日於於英國倫敦舉辦新品發表會，推出全新頂規機種Galaxy Z Fold8 Ultra。圖片／台灣三星提供
手機品牌大廠三星昨（22）日於於英國倫敦舉辦新品發表會，推出全新頂規機種Galaxy Z Fold8 Ultra。圖片／台灣三星提供

手機品牌大廠三星昨（22）日於英國倫敦舉辦新品發表會，除新款穿戴式裝置外，還一口氣推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Fold8以及Flip8等三款折疊機新品，打破過往推出二款的慣例；其中，旗艦機種Fold8 Ultra、Fold8處理器為採用高通處理器，由台積電（2330）囊括代工訂單。

據悉，三星每年下半年都會推出新款折疊機與穿戴式裝置；其中，迎戰包括蘋果、華為OPPO在內的強力競爭對手，今年破天荒新增第三款機種Fold8 Ultra，並將其定位為系列頂級旗艦機種；而價格方面，截至截稿為止尚未揭露，一般預料很可能較上一代微幅上漲。

值得注意的是，三星今年二款旗艦機種Fold8 Ultra、Fold8均採用由台積電3奈米製程打造的高通旗艦處理器Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy，而自家處理器Exynos系列則用於輕旗艦機Flip8，意味著台積電一舉囊括三星主力折疊機處理器代工訂單。

業界人士表示，由於三星折疊機在全球市占率超過五成，近年來在歐美市場更是一路高歌猛進，因此每年新機發表都備受外界矚目，後續新品若能獲市場青睞，勢必有助於台積電業績成長。

此外，近期記憶體供應吃緊，外界憂心恐影響手機銷量問題，業界人士分析，由於三星自家就生產記憶體，在備貨量應不成問題，加上比蘋果折疊iPhone早推出，可享有市場先機的優勢，預料三星為了搶佔市佔率，新品備貨量很可能會更為積極，有助供應鏈業績吃補。

針對新機規格方面，Fold8 Ultra以全新螢幕比例亮相，機身展開時，主螢幕高達8吋，為折疊機設計樹立新標竿，且機身僅4.1mm，重量約215克，主相機為2億畫素，支援8K錄影與45W超快速充電，電池續航力達5000mAh。

三星 華為 OPPO

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