環球晶義大利 Novara 廠8吋產線火災 公司：正評估復原

半導體矽晶圓廠環球晶（6488）22日公告，義大利Novara廠8吋產線無塵室的機台因故燃燒，致產線停止生產，並無人員傷亡，將透過集團全球生產據點進行產能調度因應。

環球晶公告，義大利Novara廠8吋產線21日發生火災，人員全數安全撤離，並無人員傷亡，12吋產線不受影響。

環球晶表示，目前正在評估災後復原計畫，復工時程、設備損失及對營運的實際影響，仍待進一步評估確認。將透過集團全球生產據點進行產能調度，以降低對客戶供貨的影響。