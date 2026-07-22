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台積電發行185億元綠色債券 綠建築及綠色環保支出

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

晶圓代工廠台積電（2330）22日公告發行新台幣185億元無擔保普通公司債，為綠色債券，台積電指出，將委任台新綜合證券為主辦承銷商，募得資金將用於綠建築及綠色環保相關支出。

台積電公告也指出，發行185億元無擔保普通公司債，其中，5年期的甲類發行金額為140億元，10年期的乙類發行金額45億元。甲類固定年利率2.03%、乙類固定年利率2.1%。

為支應產能擴充及綠色相關支出的資金需求，台積電董事會已於115年2月核准在600億元額度內，在國內市場分次募集無擔保普通公司債，台積電今公告的185億元無擔保普通公司債（綠色債券）是115年度第3期公司債。

綠色 債券 台積電

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