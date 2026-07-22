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友訊成立機器人公司 張家瑞：期盼累計出貨逾10萬台

中央社／ 台北22日電

網通品牌友訊科技今天宣布成立子公司「友訊機器人公司」，進軍服務型機器人市場，期盼未來累計出貨達10萬台以上，將聚焦智慧陪伴、安全照護兩大利基應用，結合長年累積的聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻軟體即服務（SaaS）、雲端平台與AI應用生態系。

友訊科技日前宣布打入美國航太製造商SpaceX的關鍵供應鏈，將為Starlink星鏈計畫低軌衛星網路服務，全面供應數據交換節點專用的網路交換機，今年9月出貨，預估1年出貨量將達2萬台。

友訊機器人董事長張家瑞表示，公司主要業務是D-Link品牌，除以品牌打入SpaceX地面接收網路交換機供應鏈，今天成立友訊機器人公司，盼將網路通訊與平台運營的能力延伸至機器人領域，未來不打規格戰，而是攜手產學夥伴共同建構完整的服務生態系，希望將來累計出貨達10萬台以上，不過，投入機器人產業初期占友訊的營收比重仍低。

張家瑞說明，機器狗今年底前可望出貨，陪伴型機器人將先鎖定30歲上下未婚年輕人，預計明年第2季出貨，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋上班族、長者與空巢期家庭。另外，也在巴西力推照護機器人，因涉及醫療照護，台商有明顯較佳的信賴度，也是友訊爭取巴西市場的利基。

張家瑞解釋，友訊機器人解決方案深度整合大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）與SaaS服務架構；系統能隨著不同使用者與情境變換、擴充內容，創造高度客製化的互動體驗。用戶可即時掌握機器人狀態，並依需求下載或訂閱情緒反應、語音模組與陪伴腳本。除了提升用戶黏著度外，更能建立長期穩定的企業營收。

網通產業部分，張家瑞表示，友訊打入SpaceX地面接收網路交換機供應鏈，其實是取代原有價格高昂的美國供應廠商，友訊是透過D-Link品牌接獲訂單，將續與台灣製造商合作，除出貨SpaceX之外，也將爭取其他國際知名航太廠商訂單。

友訊 機器人 SpaceX

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