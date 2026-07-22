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亞灣超算與IBM合作 加速推動亞太地區進入AI新時代

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
IBM 與鴻海科技集團亞灣超算宣布合作發展AI平台，共同加速亞太區企業AI落地。左為 IBM 亞太區總經理 Hans Dekkers；右為鴻海科技集團AI及量子運算負責人趙元瀚。圖／IBM提供
IBM 與鴻海科技集團亞灣超算宣布合作發展AI平台，共同加速亞太區企業AI落地。左為 IBM 亞太區總經理 Hans Dekkers；右為鴻海科技集團AI及量子運算負責人趙元瀚。圖／IBM提供

IBM 與鴻海科技集團（Foxconn）旗下的亞灣超算（以下簡稱「亞灣」）在新加坡舉辦的年度客戶大會Think 上，宣布合作發展AI平台，在亞太地區市場擴大亞灣專為企業與受監管行業服務的AI App Store規模。

這項合作將基於亞灣擁有的AI 算力資源和雲端維運能力，由IBM 的Red Hat OpenShift混合雲平台為管理AI 工作負載提供基礎架構；IBM 的watsonx AI 系列解決方案將支援AI應用開發，並提供治理能力。雙方將攜手提供一個整合型的AI平台，支援AI應用的全生命週期，包括模型開發、微調、部署和AI服務。透過提供可複製的、全棧式的企業部署架構，這個AI平台可協助各類型組織以更快的速度、更有效率、更為一致化地將AI工作負載從實驗性質轉移到生產階段，同時具備內建的企業治理功能。

此次合作是亞灣從其AI基礎設施核心能力延伸發展的策略里程碑；透過強化其AI App Store與擴大軟體生態系，使客戶能夠在整合的商用平台，取用企業級AI解決方案。雙方將以台灣市場為起點，逐步拓展至整個亞太市場，服務各地政府、金融服務、電信業者、以及其他受監管行業。

亞灣超算執行長姚延宗表示：「亞灣與 IBM 將攜手協助亞洲各國企業，把 AI 打造為全新的數位產業——讓關鍵基礎設施由本地自主掌握、加速企業導入、培育 AI 人才，並為整個生態系創造經濟機會。我們的『建置－營運－本地化』模式，代表 AI 基礎設施下一個階段的發展演進。我們正在與 IBM 一同為全亞洲市場採用可信任的AI 奠定基礎。」

IBM 亞太區總經理Hans Dekkers表示：「AI 技術正在推動企業對於新型態基礎設施的需求。此次與亞灣的合作將提供開放、靈活及安全的 AI 解決方案，協助企業與受監管的行業在快速變動的商業環境中充分發揮潛力，蓬勃發展。透過結合亞灣的AI基礎設施與IBM 的企業級 AI、混合雲平台、以及技術專業，我們能夠協助亞太地區的客戶以安全、自主、且一致的方式加速AI轉型。

IBM 新加坡 亞太

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