緯創啟用德州沃斯堡先進製造廠 生產輝達AI系統

緯創今日在美國德州沃斯堡（Fort Worth）啟用其首座美國製造廠。這座占地 32.4 萬平方英尺的全新廠房，負責生產全球部分最強大 AI 系統核心所需的超級晶片。

在緯創高階主管、台灣政府官員與沃斯堡地方領袖見證下，輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳與緯創董事長林憲銘共同登上工廠開幕典禮舞台，暢談在美國建置 AI 時代基礎設施的意義。

黃仁勳表示：「製造業是每個經濟體與國家的重要支柱。在全美各地興建晶片廠、封裝廠、像這座工廠一樣的電腦系統廠，以及 AI 工廠等，讓美國得以真正實現睽違已久的再工業化。」

這座工廠是緯創的D1 廠區，目前設有兩個製造單元，一個負責生產 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra 超級晶片，另一個未來將生產 NVIDIA Vera Rubin 超級晶片。D1 廠區今年正擴大產能，每月將生產數萬片採用業界最先進技術的運算基板。

要大規模建置 AI，不能只靠晶片與程式碼。這也需要工廠、供應鏈、技術人才，以及能夠大量生產並隨技術演進而調整的本土製造基礎。沃斯堡廠正是這項能力的具體展現。

這座先進廠房代表著對美國先進製造業的 7 億美元投資承諾。德州廠區已創造逾 500 個新職缺，並計畫於今年底前增至1000個。

黃仁勳表示：「這項投資正為水電工程、營建、製造與電工等領域創造工作機會，在美國這裡，有如此多樣化的職缺。」林憲銘表示：「從整個 AI 世界的宏觀視角，一路延伸至社區與國家層次，這是一項偉大的願景。我相信我們將迎向 AI 生活的下一個時代，也希望大家能過得更加快樂、健康。」

NVIDIA 已承諾在美國製造價值高達 5,000 億美元的先進 AI 平台。緯創沃斯堡工廠正是實現這項承諾的專案之一。