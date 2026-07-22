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創浦TRUMPF走過營運谷底 訂單入帳年增7%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
創浦 （TRUMPF）位於位於德國迪欽根總部一隅。記者李珣瑛／攝影
創浦 （TRUMPF）位於位於德國迪欽根總部一隅。記者李珣瑛／攝影

高科技公司創浦集團（TRUMPF SE + Co. KG）22日公布 2025/26 財政年度初步業績：銷售額約43億歐元，與前一年度相若；訂單入帳則是交出增長7%至45億歐元佳績。

TRUMPF（創浦）於本財政年度完成超出預期的成果。經歷三年訂單入帳持續下滑、兩年收入續降之後，營運已出現轉機。創浦初步計算顯示，在截至2026年6月30日的2025/26財政年度，公司銷售額達43.4億歐元，略高於上一財政年（2024/25 財政年：43.3 億歐元），訂單入帳為45億歐元（上一年度為42億歐元）。表現優於去年秋季，創浦原預測訂單入帳將維持停滯或略有上升，而銷售收入將有所下降。

創浦揭露表示，在剛結速的財政年度中，美國再次成為最強勁的單一市場。TRUMPF 在該地區取得顯著銷售增長，銷售額增長約16%，達約7.6億歐元（去年6.61億歐元）。在TRUMPF的本土市場德國，銷售額下降6%，至約 6.6 億歐元（去年7億歐元）；儘管中國大陸的年度銷售額再度下降7%，其仍為亞洲最強勁的單一市場，銷售額約4.5 億歐元（去年4.82億歐元）。

TRUMPF 首席執行官 Nicola Leibinger-Kammüller 表示：「訂單入帳的增長使我們對目前財政年度充滿樂觀，我們預期將實現進一步增長。雖然我們必須保持謹慎，但過去幾個月的發展讓我們有理由相信，我們已經度過了業務上的經濟轉折。儘管面臨複雜的地緣政治局勢，TRUMPF 仍在所有業務部門實現了增長。這包括機床和雷射業務，以及與合作夥伴 ASML 協力的電子產品和極紫外光（EUV），後者由於全球半導體需求旺盛而實現了顯著增長。美國再次成為最強勁的單一市場（首次超越德國），這足以證明全球許多市場的增長勢頭。此外，我們在雷射防禦無人機等關鍵開發項目上也取得了重大進展。」

創立於1923年的創浦，早年以生產工具機起家，是一家由家族持有的百年企業，近年來跨足雷射技術等領域，並自2005年起與荷蘭半導體設備巨擘ASML展開緊密合作，成為「全球最複雜機器」的 ASML EUV 系統中，獨家供應全球功率最高且最複雜的脈衝式工業雷射系統商。

截至2026年6月30日，創浦集團全球員工總數為1萬6,960人。其中約8,200名員工在德國工作，約5,350名員工在迪欽根總部。創浦將在2026年10月15日舉行的年度新聞發布會上公布最終業績，包括收益數據。

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