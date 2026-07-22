AI使資本、所得重分配 穩健投資、累進課稅

「AI讓股市資金與所得高度偏重其相關產業，這樣的不均衡恐造成投資風險與社會成本！」學者李沃牆22日在現代論壇上呼籲，AI商業模式還在驗證階段，民眾應避免將錢只壓在AI產業；學者黃耀輝則分析，AI造成社會成本與分配不均，政府應強化累進稅制和移轉支付，甚至課徵富人稅才行。

資金集中AI產業

淡江財金系教授李沃牆分析，AI造成全球資本市場的「資金重新配置」，造成「指數繁榮，個股疲弱」，資金主要都集中在AI半導體與大型科技類股，造成市值極度集中，傳產、中小型股、高股息概念股受到嚴重資金抽離壓力。大盤看似不斷上漲，但掩蓋多數股票下跌的真相，指數創高不再等於全民皆賺錢。

李沃牆指出，台股雖然創下新高，但大盤的繁榮僅由少數頂尖企業支撐，多數公司處於市值與獲利雙雙衰退的困境，恐怕會有4大潛在風險：泡沫修正、過度集中若有修正恐引發連鎖效應，以及地緣政治與科技戰，還有AI的商業模式還在驗證階段，是否能真正獲利還是未知數。

保留防禦性資產

面對資金分配高度傾斜，李沃牆建議投資人認清長期趨勢，AI並非短期炒作題材；不要盲目追逐熱門概念股，必須嚴格檢視企業的真實競爭力與技術壁壘，還有避免將所有資金單一押注在AI板塊，需保留防禦性資產。他認為參與AI成長紅利的最佳方式還是長期持有優秀資產，而非短線追高殺低。

北商財稅系教授黃耀輝指出，AI產業一枝獨秀已造成4種衝擊：產業結構K型化、薪資兩極化、要素報酬K型化（勞工報酬從1990的50下降到43%），還有所得與財富分配K型化。另外，龐大基礎建設與硬體消耗，帶動半導體零組件成本攀升，伺服器、散熱模組等需求遠大於供給，造成供應鏈「成本推升型通膨」，讓經濟弱勢與財富分配更惡化。

AI享受太多優惠

「AI產生很多社會成本！」黃耀輝指出，驅動資料中心投資，導致電力與水資源（冷卻用水）極度消耗，增加排碳、破壞環境，且AI產業幾乎獨享租稅減免優惠，包括購買或建置 AI 軟硬體、技術及服務（如機器學習、大語言模型等），可申請營所稅抵減，研發與先進設備也提供高額租稅減免等。

他指出，營收5億元以上之企業僅占總家數1%，卻囊括全部的免稅與投資抵減稅額。

黃耀輝說，台灣的所得分配也是差距懸殊，但比全球好一點：最富有的10%人口掌握了總財富的61%（低於全球平均75%），但主計總處家庭收支調查統計顯示，所得分配的平均差距仍長期惡化（5倍到7.38倍）。

「若要改善分配，可透過累進稅制和移轉支付！」黃耀輝表示，設立「最低財富稅」可以提高累進的程度，只要對最有錢族群課2%，其實就能創造0.45%的GDP成長；同時也可鼓勵企業捐贈（例如Open AI捐5% 股權給美國主權基金）；因為南韓近來將超徵稅收撥入「因應未來資金」，用於解決K型經濟與支持年輕人住房，並可課徵「AI產業外移稅」。

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