中華電攜手富士通 加速台灣全光網路應用

中華電今天宣布與日本富士通株式會社及其集團旗下1Finity Inc.，簽署為期兩年的合作備忘錄（MOU），共推全光網路（APN）技術在台灣的應用，並探索量子技術於台灣的發展潛力，打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施。

中華電信今天透過新聞稿表示，與富士通自2024年起展開策略合作，至2026年間持續在台灣進行APN驗證，並以IOWN（Innovative Optical and WirelessNetwork）概念為基礎，結合富士通與日本電信業者合作所累積的技術與實務經驗，在台灣進行全光網路驗證與技術研究。

中華電說明，本次合作備忘錄延續既有合作成果，並納入1Finity共同參與，三方將深化技術合作，加速台灣次世代通訊基礎設施發展。

中華電信指出，與富士通、1Finity將運用中華電信海纜系統以進行全光網路相關技術驗證，並驗證以全光網路實現分散式資料中心的可行性，以因應網路耗能與資料流量快速成長所帶來的挑戰，三方亦將共同探索量子技術的新合作機會，包括評估應用於分散式資料中心網路控制安全的可行性。

中華電信執行副總經理暨技術長楊慧琪表示，身為台灣領先的電信服務業者，中華電信與富士通及1Finity深化合作，共同推動全光網路技術發展，將持續打造更智慧、更節能且更具韌性的光通訊基礎設施，提供可靠穩定的網路服務以及量子安全通訊網路，支援AI時代多元創新應用。