SEMICON Taiwan集結65國 打造AI時代合作新平台

SEMI台灣區總裁曹世綸今日主持SEMICON Taiwan 2026全球專區國際記者會時表示，全球AI浪潮推動半導體需求持續攀升， 未來全球半導體產業的關鍵不再只是技術競爭，而是建立在「信任」基礎上的全球合作。他強調，隨著全球已有89座晶圓廠興建中，2030年至2035年預計還將新增超過80座晶圓廠，未來沒有任何一個國家能獨力完成整個半導體供應鏈，台灣則憑藉完整產業聚落與AI供應鏈優勢，將持續扮演全球半導體最值得信賴的合作夥伴。

曹世綸指出，AI正重新定義全球半導體產業，也讓全球合作的重要性更勝以往。從AI晶片、先進製程，到AI伺服器製造，台灣已建立全球最完整的半導體生態系，不僅擁有世界領先的晶圓製造能力，更串聯EMS電子代工、零組件、設備、材料及AI伺服器組裝等完整供應鏈，形成其他地區難以複製的競爭優勢。正因如此，台灣不只是製造基地，更是全球AI產業不可或缺的核心夥伴。

他引用經濟部國際貿易署統計指出，2025年台灣出口金額已達6400億美元，躍居全球第16大出口國，其中主要成長動能來自半導體及AI相關產品。若從出口結構分析，ICT產品已占整體出口近四成，加上電子零組件後，占比更高達約75%，顯示半導體與AI已成為帶動台灣經濟成長及出口最重要的引擎。

全球合作的成果，也將完整體現在今年SEMICON Taiwan。展覽將於8月31日至9月4日在台北南港展覽館舉行，規模達4300個攤位，橫跨南港展覽館一、二館共10個展區，並規劃18個國家館（Country Pavilion），共同組成全球半導體館（Semiconductor Global Pavilion），預估吸引超過65個國家、逾50萬人次參與，再度寫下亞洲半導體展新紀錄。

今年展覽以「Transform Tomorrow」為主軸，規畫15大技術議題，涵蓋AI、先進製造、先進封裝、高頻寬記憶體（HBM）、半導體材料、測試、自駕車、量子科技、資安、資料、地緣戰略、永續發展、數位轉型及人才發展等，幾乎囊括AI時代半導體最受關注的技術方向，也反映全球產業正朝向跨領域整合及完整生態系發展。

曹世綸表示，今年18個國家館也是SEMICON Taiwan歷來最具代表性的國際合作成果。自疫情後的2022年僅有三個國家館、15個官方攤位，到今年已成長至18個國家館、220個官方展位，即使未納入各國企業自行設立的展位，規模仍創下新高。包括美國、日本、韓國、澳洲、新加坡、馬來西亞、加拿大、墨西哥，以及德國、法國、義大利、荷蘭、西班牙、芬蘭、瑞典、波蘭、捷克等歐美國家都將組團參展，充分展現全球半導體供應鏈正加速匯聚台灣。

他指出，SEMICON Taiwan近年也見證全球供應鏈合作模式的演變。從2022年日本政府首度設立官方國家館、2023年歐洲因《晶片法案》帶動更多會員國參展，到2024年美國重新擴大美國館、東南亞及韓國相繼加入，以及拉丁美洲國家首度參與，都反映台灣已成為全球半導體交流、投資與合作的重要平台。

曹世綸強調，全球半導體產業未來仍將維持長期成長，但真正推動產業持續向前的，不是單一國家的競爭，而是建立在互信、互補與共同創新的全球合作模式。台灣憑藉世界級製造能力、完整供應鏈及AI產業聚落，將持續成為全球半導體最值得信賴的合作夥伴，也讓SEMICON Taiwan成為串聯世界半導體生態系、展現全球合作力量的重要舞台。