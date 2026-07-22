多國共築生態系 谷立言：美台半導體非零和競爭

美、日、歐盟等多國代表今天齊聚SEMI國際半導體產業協會全球專區記者會；美國在台協會處長谷立言表示，台灣、美國企業持續擴大投資，台灣是全球半導體創新的首選之地，美台半導體關係非零和競爭。

國際半導體產業協會（SEMI）今天首度舉辦「SEMICON Taiwan 2026全球專區記者會」，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，並邀集美國、日本、歐洲與英國等共17國代表出席，美國、日本、歐盟及英國4名駐台代表致詞。

谷立言表示，AI正加速技術變革，台美合作變得更重要，不僅關乎兩國的經濟，更關乎全球半導體生態系統的韌性、安全性和競爭力。

谷立言表示，美台夥伴關係涵蓋整個半導體生態系統，從研發、晶片設計、先進封裝、運輸物流、半導體設備及其他基礎設施，並利用美國的智慧財產權；而供應鏈韌性仍是最重要的優先事項之一。

谷立言表示，台灣企業宣布擴大在美國投資，凸顯台美對等貿易協定（ART）創造的新機會，台積電也在16日宣布在美國追加投資1000億美元，增強雙方的供應鏈。

谷立言表示，另一方面，美光科技（Micron）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）等美國企業持續在台灣進行大量長期投資，因為台灣是全球半導體創新的首選之地，擁有世界一流的人才、值得信賴的合作夥伴，以及獨一無二的創新生態系統。「美台半導體關係非零和競爭，是一種不斷發展的夥伴關係」。

日本台灣交流協會副代表川合現表示，台日半導體合作建立在長年的產業互補之上，日本在設備與材料領域的深厚積累，與台灣在晶圓製造與先進封裝上的領先實力，形成緊密的協作基礎。面對全球供應鏈重組，這份合作的廣度與深度也持續擴大。日本館參與SEMICON Taiwan，正是持續推進這份夥伴關係的重要契機。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，歐台之間的合作正以系統性的方式強化。歐盟高度重視半導體產業發展，從首部歐洲晶片法案，到今年進一步提出晶片法案2.0版本，持續透過政策、投資與產業協作強化歐洲半導體生態系，充分展現歐盟推動半導體產業發展的長期決心。

谷力哲表示，從半導體製造到多元產業布局，雙邊夥伴關係已遠超過單一投資的層次。歐盟於展會期間也將舉辦「2026投資歐盟論壇」（EU InvestmentForum），進一步促進台歐產業交流與投資合作。作為台灣最大外資來源，歐盟期待透過SEMICON Taiwan等重要平台，共建產業生態系。

英國在台辦事處代表包瓊郁表示，這是英國連續第4年在台灣國際半導體展設立英國館，也代表英國與台灣半導體供應鏈與生態系合作持續深化發展。面對人工智慧、矽光子與量子科技等新一代技術快速發展，台英合作比以往更加重要。

包瓊郁表示，台灣在半導體製造與規模化量產具備世界領先優勢，英國則在研發創新、IC設計、矽光子技術、化合物半導體與量子等領域擁有實力。雙方高度互補，是推動下一世代半導體技術從實驗室走向市場的當然夥伴。