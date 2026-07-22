快訊

國票金設立副董 王世堅批酬庸不成體統、獲利最低年薪還高達2,000萬元

巴威才剛走…準紅霞颱風最快明深夜生成 不排除同步發海警

台中燒肉店賣過期和牛一客2700元 日店長等3人遭重判全驅逐出境

聽新聞
0:00 / 0:00

多國共築生態系 谷立言：美台半導體非零和競爭

中央社／ 台北22日電

美、日、歐盟等多國代表今天齊聚SEMI國際半導體產業協會全球專區記者會；美國在台協會處長谷立言表示，台灣、美國企業持續擴大投資，台灣是全球半導體創新的首選之地，美台半導體關係非零和競爭。

國際半導體產業協會（SEMI）今天首度舉辦「SEMICON Taiwan 2026全球專區記者會」，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，並邀集美國、日本、歐洲與英國等共17國代表出席，美國、日本、歐盟及英國4名駐台代表致詞。

谷立言表示，AI正加速技術變革，台美合作變得更重要，不僅關乎兩國的經濟，更關乎全球半導體生態系統的韌性、安全性和競爭力。

谷立言表示，美台夥伴關係涵蓋整個半導體生態系統，從研發、晶片設計、先進封裝、運輸物流、半導體設備及其他基礎設施，並利用美國的智慧財產權；而供應鏈韌性仍是最重要的優先事項之一。

谷立言表示，台灣企業宣布擴大在美國投資，凸顯台美對等貿易協定（ART）創造的新機會，台積電也在16日宣布在美國追加投資1000億美元，增強雙方的供應鏈。

谷立言表示，另一方面，美光科技（Micron）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）、輝達（NVIDIA）等美國企業持續在台灣進行大量長期投資，因為台灣是全球半導體創新的首選之地，擁有世界一流的人才、值得信賴的合作夥伴，以及獨一無二的創新生態系統。「美台半導體關係非零和競爭，是一種不斷發展的夥伴關係」。

日本台灣交流協會副代表川合現表示，台日半導體合作建立在長年的產業互補之上，日本在設備與材料領域的深厚積累，與台灣在晶圓製造與先進封裝上的領先實力，形成緊密的協作基礎。面對全球供應鏈重組，這份合作的廣度與深度也持續擴大。日本館參與SEMICON Taiwan，正是持續推進這份夥伴關係的重要契機。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲表示，歐台之間的合作正以系統性的方式強化。歐盟高度重視半導體產業發展，從首部歐洲晶片法案，到今年進一步提出晶片法案2.0版本，持續透過政策、投資與產業協作強化歐洲半導體生態系，充分展現歐盟推動半導體產業發展的長期決心。

谷力哲表示，從半導體製造到多元產業布局，雙邊夥伴關係已遠超過單一投資的層次。歐盟於展會期間也將舉辦「2026投資歐盟論壇」（EU InvestmentForum），進一步促進台歐產業交流與投資合作。作為台灣最大外資來源，歐盟期待透過SEMICON Taiwan等重要平台，共建產業生態系。

英國在台辦事處代表包瓊郁表示，這是英國連續第4年在台灣國際半導體展設立英國館，也代表英國與台灣半導體供應鏈與生態系合作持續深化發展。面對人工智慧、矽光子與量子科技等新一代技術快速發展，台英合作比以往更加重要。

包瓊郁表示，台灣在半導體製造與規模化量產具備世界領先優勢，英國則在研發創新、IC設計、矽光子技術、化合物半導體與量子等領域擁有實力。雙方高度互補，是推動下一世代半導體技術從實驗室走向市場的當然夥伴。

谷立言 半導體 歐盟

延伸閱讀

台美半導體合作 谷立言：雙向投資並共同打造兩大創新生態系

經濟部：台攜手全球可信賴夥伴 深化半導體合作

SEMICON Taiwan 全球專區18國參與創新高 展位三年增逾250%

國際半導體展9/2登場 全球專區匯聚18國規模創新高

相關新聞

緯創全球智慧製造布局再獻新猷 首座美國智慧工廠盛大開幕

緯創（3231）在22日（美國中部時間21日）於美國德州沃斯堡（Fort Worth）的D1 AI 智慧工廠盛大開幕。新廠耗資近7億美元，面積約32.4萬平方英尺，典禮由緯創董事長林憲銘以及NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳共同揭幕，現場駐美代表俞大㵢大使、沃斯堡市政府經濟發展局局長 Jessica Rogers與台美政商要員齊聚一堂，共同見證緯創在全球版圖布局與先進製造的歷史性時刻。

SEMICON Taiwan集結65國 打造AI時代合作新平台

SEMI台灣區總裁曹世綸今日主持SEMICON Taiwan 2026全球專區國際記者會時表示，全球AI浪潮推動半導體需求持續攀升， 未來全球半導體產業的關鍵不再只是技術競爭，而是建立在「信任」基礎上的全球合作。他強調，隨著全球已有89座晶圓廠興建中，2030年至2035年預計還將新增超過80座晶圓廠，未來沒有任何一個國家能獨力完成整個半導體供應鏈，台灣則憑藉完整產業聚落與AI供應鏈優勢，將持續扮演全球半導體最值得信賴的合作夥伴。

臻鼎科技集團深化國際產學合作 協助泰國培養半導體人才

臻鼎-KY（4958）科技集團全球布局積極發展泰國製造基地，自 2023 年啟動投資、2025 年第3季正式投產以來，同步加快泰國產學合作與在地人才培育，現已與泰國十所大學、科技大學及技職院校建立多元合作關係，從人才引進，逐步推進至開設 PCB 產業專班、推動產學合作計畫，從校園扎根、人才引進到文化融合，建構完整的組織發展機制，以支持臻鼎集團新一輪高速成長周期。

AI投資超越曼哈頓、阿波羅計畫 SEMI：半導體產值2030年衝1.5兆美元

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸22日指出，全球AI基礎建設投資金額已超越曼哈頓計畫及阿波羅計畫，並帶動全球半導體產值提前四年於2026年突破1兆美元，2030年更可望衝上1.5兆美元。

SEMICON Taiwan 全球專區18國參與創新高 展位三年增逾250%

SEMICON Taiwan 2026全球專區參與規模再創新高。SEMI國際半導體產業協會22日表示，今年共有18個國家設立專區，展位數由2023年的62個增至220個，增幅逾250%，參與國家數與展位規模雙雙改寫歷年紀錄，顯示AI投資升溫及供應鏈區域化趨勢下，各國正加快與台灣半導體產業深化合作。

搶進 AI 機器人 友訊成立機器人公司 下半年陸續登場

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）宣布成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司6月成立，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系，預計2027年第2季正式推出，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋都會上班族、長者與空巢期家庭。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。