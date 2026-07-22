緯創全球智慧製造布局再獻新猷 首座美國智慧工廠盛大開幕

緯創（3231）在22日（美國中部時間21日）於美國德州沃斯堡（Fort Worth）的D1 AI 智慧工廠盛大開幕。新廠耗資近7億美元，面積約32.4萬平方英尺，典禮由緯創董事長林憲銘以及NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳共同揭幕，現場駐美代表俞大㵢大使、沃斯堡市政府經濟發展局局長 Jessica Rogers與台美政商要員齊聚一堂，共同見證緯創在全球版圖布局與先進製造的歷史性時刻。

達拉斯新廠作為全球 AI 基礎設施製造網絡的重要基地，創下全美國第一片 NVIDIA GB300 運算基板誕生並成功量產。採用NVIDIA 的加速運算技術，並整合Nemotron 與 Cosmos 等開放前沿模型，以及 Omniverse 與 Metropolis，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。這是緯創在美國設立的首座製造據點，旨在提供在地化服務並生產 NVIDIA 最具前瞻性的產品。

緯創資通董事長林憲銘致詞時表示：「這裡所進行的並非傳統製造，而是高度整合、先進且高科技的智慧製造。現階段，我們已開始量產 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Superchip，未來也將在此生產 NVIDIA Vera Rubin Superchip。未來幾年，這座基地將成為美國 AI 基礎設施建設的重要據點。我們相信，這不僅是緯創全球布局的新篇章，也將以德州為起點，攜手推動 AI 創新的下一個時代。」

位於全球AI基礎設施需求擴張的關鍵時刻，緯創數十年累積的全球製造經驗，看重德州在世界級製造廊帶、穩定能源設施與在地人才的聚落優勢，達拉斯新廠目前已投入 NVIDIA GB300 Grace Blackwell Ultra Superchip 的生產，未來也將導入 NVIDIA Vera Rubin Superchip 製造，為下一代 AI 運算提供關鍵運算平台。達拉斯D1新廠，透過擴增美國境內組裝與測試 NVIDIA AI 系統的產能，是強化 AI 基礎供應鏈上游的一個關鍵角色。這些伺服器可整合 NVIDIA DSX，為 AI 工廠提供涵蓋建置、部署與大規模營運的統一架構及關鍵技術，並兼顧高效能與能源效率。

先進運算創新轉化的背後，來自於精準、高效及永續，AI 的未來不僅取決於突破性的技術創新，更取決於是否有能力把創新真正展現出來、並可靠地傳遞到世界各地，而這正是緯創長期累積的核心能力。德州D1廠正彰顯出緯創將AI server製造實力從臺灣延伸到美國。透過在美國布局 AI 基礎設施製造能力，緯創建立涵蓋製造、與售後服務的一站式營運能力，縮短產品交付與客戶支援時程，提升供應鏈韌性，並為 AI 基礎設施的持續擴展奠定長期競爭優勢。

物理AI的世代來臨，緯創並非單純將既有模式移轉至美國，而是從製造、能源與供應鏈需求一起通盤考慮，建立新一代智慧製造模式。NVIDIA 創辦人暨執行長黃仁勳表示：「全球正迎來史上最大規模的 AI 基礎建設浪潮。AI 工廠將成為下一波工業革命的核心，而打造 AI 工廠的過程，也需要運用 AI 技術。NVIDIA 與緯創攜手將數位孿生（Industrial Digital Twin）及 AI 驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，更為 AI 時代的智慧製造建立全新典範。」在德州面對先進製造用電需求持續成長之際，更有效地規劃生產負載與能源使用，有助於提升工廠對用電需求的掌握度與管理彈性。

緯創資通董事長林憲銘進一步分享：「身處 AI 時代，速度所帶來的壓力也是一種責任。我們不只要快速建造，更要把事情做對。」展望未來，達拉斯新廠作為在美國製造的核心引擎，持續串聯全球多元基地，與生態系夥伴攜手並進。在 AI 先進製造的過程中，透過深化實力與技術創新，強化全球供應鏈的應變能力與營運效能，務實開創次世代智慧基礎建設的新篇章。