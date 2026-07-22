國際半導體展9/2登場 全球專區匯聚18國規模創新高

國際半導體展SEMICON Taiwan 2026將於9月2日至4日在台北南港展覽館登場，國際半導體產業協會（SEMI）表示，今年半導體展全球專區共有18個國家參與，創下歷史新高。

SEMI今天召開SEMICON Taiwan 2026全球專區記者會，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，經濟部政務次長江文若，以及美國、日本、歐洲與英國等17國代表出席。

曹世綸說，半導體產業無論是過去、現在或未來，不是單一國家憑一己之力能夠成功，應該全球合作。半導體展國家專區讓所有參與國家有機會向世界展現，如何為全球半導體產業做出貢獻。

曹世綸表示，人工智慧（AI）基礎設施投資是人類史上規模最大的投資，隨著通用型AI推進代理式AI，未來還有實體AI，市場持續成長。

他指出，過去幾年，業界預期2030年半導體業產值可望達1兆美元，實際上今年便可以達到1兆美元，2030年將進一步達到1.5兆美元規模。為支持產業成長，全世界晶圓廠正如火如荼興建中。

曹世綸說，半導體產業不能孤軍奮戰，都是全球團隊的一分子，台灣擁有完整供應鏈，AI晶片市占率高，還有AI伺服器，扮演獨特角色。

曹世綸表示，今年國際半導體展將有4300個攤位，有信心超過65個國家參與，預計有超過10萬訪客觀展。其中，全球專區將新增西班牙、墨西哥、瑞典及芬蘭參與，共有18個國家使用220個攤位，規模創下歷史新高。

曹世綸指出，日本今年將有51個攤位，增加61%，是規模最大的國家；此外，美國亞利桑那州將有80人代表團訪台，德國薩克森邦政府代表團與印度PHD工商協會代表團亦將來台，就投資布局與產業合作進行交流。