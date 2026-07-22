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臻鼎科技集團深化國際產學合作 協助泰國培養半導體人才

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
臻鼎科技集團總經理簡禎富（左三）為泰國政府「AI 強化和半導體供應鏈韌性全球菁英培訓計畫」代表團進行專題演講。圖／公司提供
臻鼎科技集團總經理簡禎富（左三）為泰國政府「AI 強化和半導體供應鏈韌性全球菁英培訓計畫」代表團進行專題演講。圖／公司提供

臻鼎-KY（4958）科技集團全球布局積極發展泰國製造基地，自2023年啟動投資、2025年第3季正式投產以來，同步加快泰國產學合作與在地人才培育，現已與泰國十所大學、科技大學及技職院校建立多元合作關係，從人才引進，逐步推進至開設PCB產業專班、推動產學合作計畫，從校園扎根、人才引進到文化融合，建構完整的組織發展機制，以支持臻鼎集團新一輪高速成長周期。

2026年7月16日，臻鼎集團總經理簡禎富榮獲泰國政府邀請，為「AI 強化和半導體供應鏈韌性全球菁英培訓計畫」進行專題演講和圓桌座談，分享 PCB 與半導體生態系統異質整合及智慧製造與數位轉型的挑戰與實例，代表團包括泰國「泰國高等教育、科學、研究與創新部」（Ministry of Higher Education, Science, Researchand Innovation，簡稱 MHESI）官員及政府智庫、學界領袖等；代表團並參訪臻鼎高雄AI園區，透過智慧工廠導覽、製程介紹及交流座談，深入了解臻鼎集團在先進PCB 技術、智慧製造、數位轉型及人才培育的具體成果，雙方就深化政產學研的合作、半導體和PCB產業異質整合及國際人才交流等議題交換意見。

簡禎富表示，泰國廠區是服務全球客戶提升供應鏈韌性的重要基地，臻鼎集團透過長期雙贏和多元合作的產學合作模式，在泰國及各園區長期培育具備專業能力與全球視野的人才，並將為泰國PCB及高科技產業的發展作出具體貢獻。

2024年6月，臻鼎與亞洲理工學院（AIT）、泰國農業大學（KU）、北曼谷先皇技術大學（KMUTNB）、拉卡邦先皇技術學院（KMITL）及詩琳通國際理工學院（SIIT）等五所教育機構共同簽署合作備忘錄，建立實習、人才招募、企業參訪及產業交流的合作基礎。隔年9月，集團進一步與巴真武里技術學院簽署合作備忘錄，產學合作延伸至園區所在地的技職教育體系，結合學校課程與工廠實際職能需求，推動PCB製造及工程相關人才培養。透過專題演講、實習生面試及師長到廠訪視等方式深化產學交流。

2025年11月，臻鼎集團與亞洲理工學院（AIT）合辦「AIT-ZDT 高峰論壇」，以「半導體時代的區域發展」為主題，匯聚逾百位產官學界領袖，聚焦技術創新、高階人才培育與供應鏈韌性等關鍵議題。2026年6月，集團與 KMUTNB 簽署第二屆PCB產業專班合約，由學校與企業共同規劃課程與實習內容，標誌產學合作已轉化為常態化的人才培養機制。

臻鼎表示，新進人員透過課堂訓練、生產現場實務、與跨部門專案，逐步掌握PCB製造流程、品質管理、工程技術與團隊協作能力。集團也建立跨地區培訓與交流機制，讓泰國員工有機會接觸集團在全球各地的生產據點交流學習，培養具備工程思維、國際視野與跨文化協作能力的在地人才，為泰國園區未來擴建及長期營運奠定基礎。在人才留任與組織融合方面，集團也透過泰國傳統節慶、文化交流、運動競賽及團隊活動，促進跨文化融合，建立兼具歸屬感與發展機會的工作環境。

臻鼎 半導體 泰國

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