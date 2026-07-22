經濟部：台攜手全球可信賴夥伴 深化半導體合作

SEMICON Taiwan 2026將於今年9月登場。經濟部政務次長江文若表示，AI和新興科技重塑經濟，面對地緣政治、出口管制等新挑戰，台灣持續與可信賴的合作夥伴建立策略聯盟，打造更具韌性和創新性的半導體產業，政府將繼續營造有利於研發和投資的環境。

SEMICON Taiwan 2026國際半導體展將於今年9月2日至4日登場，SEMI國際半導體產業協會今天首次舉辦「SEMICON Taiwan 2026全球專區記者會」，由SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸主持，並邀集經濟部政務次長江文若，以及美國、日本、歐洲與英國等17國代表共同出席。

江文若今天以「強化全球合作與供應鏈韌性：台灣連結半導體生態系的角色」為題致詞。

她表示，關於台灣半導體產業發展的紀錄片「造山者」，揭示眾多工程師勤奮努力、堅持不懈的信念，一步步成為全球半導體供應鏈中不可或缺的一部分。而今天面臨的挑戰絲毫不亞於50年前，包括全球權力格局、出口管制、國家安全和地緣政治緊張局勢等；然而，正是這種勇於挑戰的精神，「不斷引領台灣產業向前發展」。

江文若說，AI和新興科技正從根本上重塑經濟、重塑社會，並創造新的機會，凸顯半導體的戰略重要性，透過與值得信賴的合作夥伴建立策略聯盟，台灣將繼續秉持這項承諾，深化與美國、日本、歐洲國家及其他國際夥伴的合作。

江文若指出，台灣政府將繼續營造有利於研發和投資的環境，政府已啟動10大AI基礎設施項目，提升軟體基礎設施和設計水平，並率先開發矽光子、量子運算等關鍵技術。同時，順應全球供應鏈轉型，正努力發展無人機、無人駕駛和機器人等新興領域，掌握新動力。

江文若說，隨著AI發展進入下一階段，台灣需要全球志同道合、值得信賴的夥伴攜手合作。近期國際大型企業在台灣擴大投資，反映國際社會對台灣產業實力和民主制度的堅定信心。

她指出，經濟部將辦理「晶鏈高峰論壇」，邀請各國政府官員及企業代表出席，希望促進政府和供應鏈廠商間政策交流，強化可信賴供應鏈的合作關係，打造更具韌性和創新性的半導體產業。