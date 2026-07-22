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SEMICON Taiwan 全球專區18國參與創新高 展位三年增逾250%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

SEMICON Taiwan 2026全球專區參與規模再創新高。SEMI國際半導體產業協會22日表示，今年共有18個國家設立專區，展位數由2023年的62個增至220個，增幅逾250%，參與國家數與展位規模雙雙改寫歷年紀錄，顯示AI投資升溫及供應鏈區域化趨勢下，各國正加快與台灣半導體產業深化合作。

今年除既有夥伴持續擴大參與，西班牙加泰隆尼亞、墨西哥奇瓦瓦州及芬蘭也首度加入。德國與荷蘭已連續五屆設立專區；日本則集結福岡、宮城、茨城等地方產業聚落，以51個展位居各國之冠。SEMI預估，今年展會將吸引超過65國的專業人士來台參觀。

各國展出內容也反映不同產業優勢。澳洲聚焦關鍵礦產與先進材料；韓國主打設備、材料、自動化及檢測技術；日本展示製造實力、人才培育及地方產業聚落；馬來西亞、新加坡強調精密製造與自動化；英國則聚焦光子技術、記憶體內運算及節能技術，墨西哥奇瓦瓦州凸顯鄰近北美市場及台商投資布局優勢。

AI基礎建設擴張也持續推高設備需求。SEMI預估，2026年全球半導體製造設備銷售額將達1,659億美元，年增23.2%，2028年可望進一步攀升至2,295億美元；政府激勵政策及供應鏈區域化，將是後續設備支出成長的重要動能。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體高度全球化且彼此依存，沒有任何單一企業或國家能獨力推動整個生態系，全球專區規模擴大，正反映各國深化合作的共同需求。

經濟部政務次長江文若指出，台灣具備從設計、製造到封測的完整產業鏈，政府將持續推動開放投資環境及跨國合作。展會期間並將舉辦「晶鏈高峰論壇」，促進各國政府與供應鏈業者交流，強化可信賴供應鏈合作。

美國亞利桑那州今年也將再度組團訪台，代表團規模達80人，為本屆最大國際訪團；德國薩克森邦及印度PHD工商協會亦將來台交流。SEMICON Taiwan 2026將於8月31日由展前論壇揭幕，實體展覽9月2日至4日在台北南港展覽館登場。

半導體 芬蘭 荷蘭

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