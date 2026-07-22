搶進 AI 機器人 友訊成立機器人公司 下半年陸續登場

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）宣布成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司6月成立，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系。

友訊機器人規劃，今年第3季推出四足機器人、小型四足機器人、人形機器人與巡檢機器人，明年第2季推出首款自研陪伴機器人，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋都會上班族、長者與空巢期家庭。

根據國際機器人聯盟（IFR）發布的《World Robotics 2025 – Service Robots》報告，2024年全球專業服務型機器人銷售量近20萬台，照護與醫療機器人成長尤為強勁，反映勞動力短缺與企業導入機器人即服務（RaaS）的趨勢正在成形。

另一方面，世界衛生組織（WHO）亦預估，至2050年全球60歲以上人口將增至約21億，龐大的結構變遷將帶動居家輔助、意外偵測與情緒支持等強勁需求，使服務型機器人成為照護與銀髮經濟的重要解方。

張家瑞認為，機器人是未來趨勢，陪伴及安全照護更是市場需求所趨，機器人的市場價值，已不再強調硬體外型或單一功能，而是能否提供可持續升級應用的體驗。

張家瑞表示，友訊將網路通訊與平台運營的強大能力延伸至機器人領域，未來不打規格戰，而是攜手產學夥伴共同建構完整的服務生態系，讓機器人成為被賦予目的個性的智慧載體。在硬體布局上，將依據成本與技術成熟度，彈性採取直接採用、共同開發或策略合作等方式推進。

友訊機器人指出，整體解決方案深度整合大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）與SaaS服務架構；系統能隨著不同使用者與情境變換、擴充內容，創造高度客製化的互動體驗。用戶可即時掌握機器人狀態，並依需求下載或訂閱情緒反應、語音模組與陪伴腳本。除了提升用戶黏著度外，更能建立長期穩定的企業營收。