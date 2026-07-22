快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

搶進 AI 機器人 友訊成立機器人公司 下半年陸續登場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
友訊科技D-Link執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞宣布，成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊／提供
友訊科技D-Link執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞宣布，成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊／提供

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）宣布成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司6月成立，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系。

友訊機器人規劃，今年第3季推出四足機器人、小型四足機器人、人形機器人與巡檢機器人，明年第2季推出首款自研陪伴機器人，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋都會上班族、長者與空巢期家庭。

根據國際機器人聯盟（IFR）發布的《World Robotics 2025 – Service Robots》報告，2024年全球專業服務型機器人銷售量近20萬台，照護與醫療機器人成長尤為強勁，反映勞動力短缺與企業導入機器人即服務（RaaS）的趨勢正在成形。

另一方面，世界衛生組織（WHO）亦預估，至2050年全球60歲以上人口將增至約21億，龐大的結構變遷將帶動居家輔助、意外偵測與情緒支持等強勁需求，使服務型機器人成為照護與銀髮經濟的重要解方。

張家瑞認為，機器人是未來趨勢，陪伴及安全照護更是市場需求所趨，機器人的市場價值，已不再強調硬體外型或單一功能，而是能否提供可持續升級應用的體驗。

張家瑞表示，友訊將網路通訊與平台運營的強大能力延伸至機器人領域，未來不打規格戰，而是攜手產學夥伴共同建構完整的服務生態系，讓機器人成為被賦予目的個性的智慧載體。在硬體布局上，將依據成本與技術成熟度，彈性採取直接採用、共同開發或策略合作等方式推進。

友訊機器人指出，整體解決方案深度整合大型語言模型（LLM）、視覺語言模型（VLM）與SaaS服務架構；系統能隨著不同使用者與情境變換、擴充內容，創造高度客製化的互動體驗。用戶可即時掌握機器人狀態，並依需求下載或訂閱情緒反應、語音模組與陪伴腳本。除了提升用戶黏著度外，更能建立長期穩定的企業營收。

友訊 機器人 品牌

延伸閱讀

趨勢觀察／貿協董事長黃志芳 AI 人機協作 打造科技服務新典範

上緯強攻機器人 報捷

立碁大轉骨 1.6T 矽光子模組打入北美大廠 AI 供應鏈 獲利迎爆發期

審計邁入 AI 協作時代！安永全球導入代理式技術升級審計服務

相關新聞

SEMICON Taiwan 全球專區18國參與創新高 展位三年增逾250%

SEMICON Taiwan 2026全球專區參與規模再創新高。SEMI國際半導體產業協會22日表示，今年共有18個國家設立專區，展位數由2023年的62個增至220個，增幅逾250%，參與國家數與展位規模雙雙改寫歷年紀錄，顯示AI投資升溫及供應鏈區域化趨勢下，各國正加快與台灣半導體產業深化合作。

搶進 AI 機器人 友訊成立機器人公司 下半年陸續登場

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）宣布成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司6月成立，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系，預計2027年第2季正式推出，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋都會上班族、長者與空巢期家庭。

Garmin 推無螢幕智慧手環新品 搶攻穿戴裝置市場

2026年全球穿戴裝置市場規模迎來爆發性成長，根據 IDC 最新數據顯示，2026 年第1季全球穿戴裝置出貨量年增 4.3%，其中智慧手錶與智慧手環等腕戴裝置亦成長 2.2%。隨著智慧穿戴成為現代人日常生活的核心配備，市場上完整健康數據分析卻常伴隨著隱性訂閱費用。智慧穿戴領導品牌 Garmin 憑藉領先運動科學基礎與數據整合實力，推出首款無螢幕智慧手環「CIRQA智慧手環」，主打核心生理數據免訂閱費，時尚輕量設計僅約 20 克搭配低調沉穩錶帶突顯質感，電力續航達10天，為現代人提供降低數位焦慮、多元情境無負擔的健康與恢復管理新選擇，幫助運動記錄、身體恢復與長期健康追蹤，打造「全天紀錄，隨心回顧」健康生活美學。

加速全光網路布局 中華電信攜富士通、1Finity 簽署合作備忘錄

加速全光網路布局，中華電信（2412）22日宣布與日本富士通株式會社及其集團旗下1Finity Inc.簽署為期兩年的合作備忘錄（MOU），共同推動全光網路（All-Photonics Network, APN）技術在台灣的應用，並進一步探索量子技術於台灣的發展潛力，攜手打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施。

輝達布局暗光纖 光通訊將迎來曙光？

光通訊族群22日持續大反攻，在輝達（NVIDIA）大舉布局暗光纖的利多消息加持下，波若威（3163）、光聖（6442）、聯亞（3081）齊漲停，華星光（4979）也大漲逾6%，法人看好輝達未來要啟用暗光纖布局時，需要大量採購光通訊主被動元件以及光模組，上述台廠都將有望受惠。

AI 拉動先進封裝需求暴增 工研院30日辦研討會探討關鍵戰略

面對 AI 算力需求擴張與先進封裝加速發展，半導體設備正成為台灣產業鏈下個值得深耕的關鍵戰略節點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。