快訊

川普點頭幫沙烏地蓋核設施！未設「黃金標準」留下2條核武後路

少年股神？陶朱隱園再賣一戶 買家僅32歲、9.4億無貸款買5樓

阿金認出「好朋狗穿自己舊衣」當街撕爛 拉拉全身衣服碎光哭了：絕交吧

聽新聞
0:00 / 0:00

Garmin 推無螢幕智慧手環新品 搶攻穿戴裝置市場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

2026年全球穿戴裝置市場規模迎來爆發性成長，根據 IDC 最新數據顯示，2026 年第1季全球穿戴裝置出貨量年增 4.3%，其中智慧手錶與智慧手環等腕戴裝置亦成長 2.2%。隨著智慧穿戴成為現代人日常生活的核心配備，市場上完整健康數據分析卻常伴隨著隱性訂閱費用。智慧穿戴領導品牌 Garmin 憑藉領先運動科學基礎與數據整合實力，推出首款無螢幕智慧手環「CIRQA智慧手環」，主打核心生理數據免訂閱費，時尚輕量設計僅約 20 克搭配低調沉穩錶帶突顯質感，電力續航達10天，為現代人提供降低數位焦慮、多元情境無負擔的健康與恢復管理新選擇，幫助運動記錄、身體恢復與長期健康追蹤，打造「全天紀錄，隨心回顧」健康生活美學。

Garmin 健康生態系全新產品CIRQA智慧手環讓健康管理不再侷限於單一裝置或場景，達到全天候數據無縫切換，將於2026年8月3日起在台上市，共推出四款質感配色：極致黑、法式灰、乾燥玫瑰與海軍藍，建議售價為 NT$6,990元，全台 Garmin 品牌門市將同步展售，消費者可於選購前親自試戴，感受不同配色與輕盈舒適的配戴體驗。同步推出專屬上臂帶配件，可依自行車、球類運動與有氧訓練等情境，靈活切換手腕與上臂配戴方式，支援超過 80 種運動模式。

Garmin 全球消費性產品行銷與銷售副總裁 Susan Lyman 表示，我們專為重視健康與恢復管理的消費者量身打造 CIRQA 智慧手環。憑藉 Garmin 領先業界的穿戴科技與健康數據整合實力，以輕巧手環型態帶來更多元的配戴選擇，並可與 Garmin 智慧腕錶交替使用，串接 Garmin 生態系各式產品。此外，我們相信健康無須訂閱，讓 CIRQA 成為最佳的全天候零干擾健康與恢復管理夥伴。

Garmin 穿戴裝置 智慧手環

延伸閱讀

狗版Oura來了 芬蘭研發智慧頸圈萬人搶先預訂

自由車／數據不再看得到吃不到 Bryton發表新系統讓騎士專注享受騎乘

運動器材也可以很有設計感 Technogym全新砂岩褐系列重塑頂級健身空間

MIC：AI 加速醫療業轉型

相關新聞

SEMICON Taiwan 全球專區18國參與創新高 展位三年增逾250%

SEMICON Taiwan 2026全球專區參與規模再創新高。SEMI國際半導體產業協會22日表示，今年共有18個國家設立專區，展位數由2023年的62個增至220個，增幅逾250%，參與國家數與展位規模雙雙改寫歷年紀錄，顯示AI投資升溫及供應鏈區域化趨勢下，各國正加快與台灣半導體產業深化合作。

搶進 AI 機器人 友訊成立機器人公司 下半年陸續登場

全球網通品牌友訊科技D-Link（2332）宣布成立子公司「友訊機器人股份有限公司」，正式進軍服務型機器人市場。友訊執行長暨友訊機器人公司董事長張家瑞表示，友訊機器人公司6月成立，搶進「智慧陪伴」與「安全照護」兩大利基應用，結合聯網技術、訂閱制管理服務，採取輕資產營運策略，主攻SaaS軟體服務、雲端平台與AI應用生態系，預計2027年第2季正式推出，首波產品鎖定療癒型機器人，目標客群涵蓋都會上班族、長者與空巢期家庭。

Garmin 推無螢幕智慧手環新品 搶攻穿戴裝置市場

2026年全球穿戴裝置市場規模迎來爆發性成長，根據 IDC 最新數據顯示，2026 年第1季全球穿戴裝置出貨量年增 4.3%，其中智慧手錶與智慧手環等腕戴裝置亦成長 2.2%。隨著智慧穿戴成為現代人日常生活的核心配備，市場上完整健康數據分析卻常伴隨著隱性訂閱費用。智慧穿戴領導品牌 Garmin 憑藉領先運動科學基礎與數據整合實力，推出首款無螢幕智慧手環「CIRQA智慧手環」，主打核心生理數據免訂閱費，時尚輕量設計僅約 20 克搭配低調沉穩錶帶突顯質感，電力續航達10天，為現代人提供降低數位焦慮、多元情境無負擔的健康與恢復管理新選擇，幫助運動記錄、身體恢復與長期健康追蹤，打造「全天紀錄，隨心回顧」健康生活美學。

加速全光網路布局 中華電信攜富士通、1Finity 簽署合作備忘錄

加速全光網路布局，中華電信（2412）22日宣布與日本富士通株式會社及其集團旗下1Finity Inc.簽署為期兩年的合作備忘錄（MOU），共同推動全光網路（All-Photonics Network, APN）技術在台灣的應用，並進一步探索量子技術於台灣的發展潛力，攜手打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施。

輝達布局暗光纖 光通訊將迎來曙光？

光通訊族群22日持續大反攻，在輝達（NVIDIA）大舉布局暗光纖的利多消息加持下，波若威（3163）、光聖（6442）、聯亞（3081）齊漲停，華星光（4979）也大漲逾6%，法人看好輝達未來要啟用暗光纖布局時，需要大量採購光通訊主被動元件以及光模組，上述台廠都將有望受惠。

AI 拉動先進封裝需求暴增 工研院30日辦研討會探討關鍵戰略

面對 AI 算力需求擴張與先進封裝加速發展，半導體設備正成為台灣產業鏈下個值得深耕的關鍵戰略節點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。