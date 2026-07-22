Garmin 推無螢幕智慧手環新品 搶攻穿戴裝置市場

2026年全球穿戴裝置市場規模迎來爆發性成長，根據 IDC 最新數據顯示，2026 年第1季全球穿戴裝置出貨量年增 4.3%，其中智慧手錶與智慧手環等腕戴裝置亦成長 2.2%。隨著智慧穿戴成為現代人日常生活的核心配備，市場上完整健康數據分析卻常伴隨著隱性訂閱費用。智慧穿戴領導品牌 Garmin 憑藉領先運動科學基礎與數據整合實力，推出首款無螢幕智慧手環「CIRQA智慧手環」，主打核心生理數據免訂閱費，時尚輕量設計僅約 20 克搭配低調沉穩錶帶突顯質感，電力續航達10天，為現代人提供降低數位焦慮、多元情境無負擔的健康與恢復管理新選擇，幫助運動記錄、身體恢復與長期健康追蹤，打造「全天紀錄，隨心回顧」健康生活美學。

Garmin 健康生態系全新產品CIRQA智慧手環讓健康管理不再侷限於單一裝置或場景，達到全天候數據無縫切換，將於2026年8月3日起在台上市，共推出四款質感配色：極致黑、法式灰、乾燥玫瑰與海軍藍，建議售價為 NT$6,990元，全台 Garmin 品牌門市將同步展售，消費者可於選購前親自試戴，感受不同配色與輕盈舒適的配戴體驗。同步推出專屬上臂帶配件，可依自行車、球類運動與有氧訓練等情境，靈活切換手腕與上臂配戴方式，支援超過 80 種運動模式。

Garmin 全球消費性產品行銷與銷售副總裁 Susan Lyman 表示，我們專為重視健康與恢復管理的消費者量身打造 CIRQA 智慧手環。憑藉 Garmin 領先業界的穿戴科技與健康數據整合實力，以輕巧手環型態帶來更多元的配戴選擇，並可與 Garmin 智慧腕錶交替使用，串接 Garmin 生態系各式產品。此外，我們相信健康無須訂閱，讓 CIRQA 成為最佳的全天候零干擾健康與恢復管理夥伴。