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加速全光網路布局 中華電信攜富士通、1Finity 簽署合作備忘錄

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

加速全光網路布局，中華電信（2412）22日宣布與日本富士通株式會社及其集團旗下1Finity Inc.簽署為期兩年的合作備忘錄（MOU），共同推動全光網路（All-Photonics Network, APN）技術在台灣的應用，並進一步探索量子技術於台灣的發展潛力，攜手打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施。

中華電信與富士通自2024年起展開策略合作，至2026年間持續在台灣進行APN驗證，並以IOWN®（Innovative Optical and Wireless Network）概念為基礎，結合富士通與日本電信業者合作所累積的技術與實務經驗，在台灣進行全光網路驗證與技術研究。簽署合作備忘錄將延續既有合作成果，並納入1Finity共同參與，深化技術合作，加速台灣次世代通訊基礎設施發展。

中華電信、富士通及1Finity將運用中華電信海纜系統以進行全光網路相關技術驗證，並驗證以全光網路實現分散式資料中心的可行性，以因應網路耗能與資料流量快速成長所帶來的挑戰。三方亦將共同探索量子技術的新合作機會，包括評估應用於分散式資料中心網路控制安全的可行性。

中華電信執行副總暨技術長楊慧琪表示，中華電信與富士通及1Finity深化合作，共同推動全光網路技術發展，將持續打造更智慧、更節能且更具韌性的光通訊基礎設施，提供可靠穩定的網路服務以及量子安全通訊網路，支援AI時代多元創新應用，讓台灣社會及民眾更早享受先進資通訊服務帶來的便利。

富士通執行董事暨技術長Vivek Mahajan表示，攜手中華電信簽署本次合作備忘錄，並持續深化雙方合作關係。過去幾年來，富士通與中華電信已建立穩固的全光網路合作夥伴關係，隨著1Finity加入合作，將能進一步加速台灣光通訊網路技術與基礎建設發展。

1Finity代表董事兼執行長Masaaki Moribayashi表示，透過此次合作，1Finity將運用在全球光傳輸領域累積的經驗與成果，協助台灣發展下世代通訊基礎設施，推動連結分散式資料中心的高容量、低延遲及低功耗光網路建設，並透過創新技術持續強化台灣關鍵通訊基礎設施發展。

富士通 中華電信 日本

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