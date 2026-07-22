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輝達布局暗光纖 光通訊將迎來曙光？

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

光通訊族群22日持續大反攻，在輝達（NVIDIA）大舉布局暗光纖的利多消息加持下，波若威（3163）、光聖（6442）、聯亞（3081）齊漲停，華星光（4979）也大漲逾6%，法人看好輝達未來要啟用暗光纖布局時，需要大量採購光通訊主被動元件以及光模組，上述台廠都將有望受惠。

暗光纖指的是已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備，沒有承載光訊號的光纖線路，若要將其啟用，並在其上運行每通道 800 Gbps、分為 96 個不同波長的訊號，就必須在兩端部署大量的 DWDM 合波/分波器、光纖陣列（Fiber Array）、光連接器與光配線盤。

波若威作為輝達認證的供應廠商，專精於 WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，將是最有機會拿下訂單的廠商之一；光聖主攻高密度光纖配線架與高階光連接器，由於長途暗光纖布建需要大量點對點光纖實體配線與接續，光聖直接受惠於基礎建設硬體拉貨。

華星光作為邁威爾（Marvell）的 400G/800G 長距離光收發模組與元件主要代工夥伴，隨著輝達擴大自有 DCI 網路需求，光模組拉貨動能將更上一層樓；而聯亞作為上游磷化銦（InP）雷射磊晶片大廠，具備高品質的雷射光源（DFB/EML/CW Laser）的生產能力，是長途與高頻寬 DWDM 傳輸極度仰賴的重要角色之一，自然也是核心受益者，同時將帶起華星光雷射切割業務成長。

輝達 光通訊 波若威

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