成熟製程海外擴廠 高塔日本擴廠布局矽光子

成熟製程海外擴廠積極，在聯電（2303）、世界先進（5347）布局新加坡擴充之際，和英特爾深化合作的高塔半導體也宣布日本擴廠布局矽光子。

高塔半導體（Tower Semiconductor）近期宣布，在日本經濟產業省（METI）高達10億美元的資助支持下，啟動其位於日本的12吋矽光子SiPho與SiGe和先進封裝產能的雙軌道戰略擴張計劃。

根據規劃，高塔半導體將投資約30億美元，全面擴大其在日本的12吋矽光子以及先進光學封裝產能，以應對人工智慧（AI）與數據中心算力爆發帶來的高速光互連需求。