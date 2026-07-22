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SpaceX 擴大衛星部署 台廠低軌衛星供應鏈迎商機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

隨著全球低軌衛星產業加速發展，SpaceX持續擴大Starlink衛星部署，Amazon等業者亦積極追趕，帶動衛星發射量穩步攀升。法人看好，衛星與地面設備需求同步增溫，將推升台灣相關供應鏈接單動能，後市成長可期。

法人預期，SpaceX於2026、2027年新增4,000顆、6,000顆衛星的預估不變。儘管2026年第2季新增衛星數略低於預期，但考量發射次數仍逐月提升，加上預期2026年下半年開始部署下一代V3衛星，單次Starlink低軌衛星發射數量上限將由29顆大幅提升至60顆，有助未來衛星部署進一步加速。此外，預期Amazon LEO於2026、2027年將新增400顆、630顆衛星，並持續觀察Blue Origin、Atlas等發射商的進展。

法人分析，伴隨低軌衛星發射數持續增加，將挹注天上衛星供應鏈，包括昇達科（3491）、華通（2313）等相關訂單；隨著Starlink用戶數快速成長，地面端消費性設備如Router需求也將同步放大，可望帶動台廠地面端供應鏈接單動能。Starlink用戶規模擴大，不僅推升自身訂閱收入，也將為下游網通設備及板材供應鏈帶來更多訂單機會。

Amazon Starlink

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