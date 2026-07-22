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輝達亮出 Vera 實測 AI 代理協調快2.2倍、整櫃能效增十倍

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

就在AMD年度AI產品大會登場前夕，輝達接連亮出新一代Vera CPU及Vera Rubin NVL72實測成績。雲端運算業者DeepInfra測得，Vera執行AI代理協調工作的速度最高可達x86 CPU的2.2倍，同等服務品質下可多支援六成AI代理；CoreWeave則以DeepSeek R1實測，Vera Rubin每兆瓦Token吞吐量最高達前一代GB200 NVL72的十倍，兩組數據同時把CPU與整櫃系統的效能差距攤在市場面前。

DeepInfra取得Vera早期硬體後，以自家實際運行的AI代理及真實流量自行設計測試，在相同條件下，與三款AMD及英特爾CPU比較。結果顯示，Vera在所有受測項目中均居首，代理協調速度最高達x86基準的2.2倍。

在相同CPU資源及回應時間、錯誤率要求下，Vera可同時維持256個AI代理運作，其他受測CPU約為160至192個，換算最多可多支援六成代理。即使所有代理全速運轉，Vera剩餘核心還能同步服務一個200億參數開源模型，速度甚至快於一整顆專門執行該模型的前一代CPU，而且沒有拖慢原本的代理工作。

這正好打中代理式AI的新瓶頸。模型推論主要交給GPU，但代理還得執行程式、呼叫工具、查詢資料庫及管理大量沙盒，這些工作仍落在CPU身上。CPU如果卡住，再昂貴的GPU也只能等在一旁。

CoreWeave在6月完成Vera Rubin NVL72部署及驗證後，7月21日首度公布實體晶片成績。在相同互動回應目標下，以DeepSeek R1運行推論，Vera Rubin NVL72每兆瓦每秒生成的Token數量，最高為GB200 NVL72的十倍。

這並不等於單顆Rubin GPU的原始算力是Blackwell十倍，而是72顆Rubin GPU、36顆Vera CPU、260 TB/s NVLink 6互連，加上NVFP4、大規模專家平行、多Token預測及推論分離等軟體優化共同交出的整櫃成績。對資料中心業者而言，在電力額度不變下，可以處理更多推論流量，直接壓低每Token成本。

DeepInfra證明Vera在實際代理工作負載中，可以壓過AMD、英特爾的x86 CPU；CoreWeave則顯示，當Vera與Rubin GPU、NVLink及軟體堆疊整合後，整套平台相較輝達前一代產品出現明顯的能效躍升。

當然，兩家公司都是輝達早期合作夥伴，現階段測試範圍仍由特定AI工作負載構成，尚不能取代完全開放的量產平台評測。但對即將公布新一代EPYC Venice處理器及Helios機櫃方案的AMD而言，市場現在有了一組可以直接拿來對照的數字。

AMD 英特爾 輝達

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