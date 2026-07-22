審計邁入 AI 協作時代！安永全球導入代理式技術升級審計服務

安永宣布，正式在全球審計服務導入企業級代理式人工智慧（Agentic AI），將AI全面整合至全球審計科技平台EY Canvas，協助審計團隊更快速分析大量資料、辨識風險、執行審計程序及取得最新專業準則資訊，提升審計品質與決策效率，象徵審計正式邁入AI協作新階段。

此次升級也是安永長期投入數十億美元發展審計科技、提升審計品質及培育人才的重要里程碑。安永已將多代理（Multi-agent）AI架構嵌入全球單一審計平台EY Canvas，未來將支援全球超過150個國家與地區、13萬名審計專業人員，應用於16萬件審計業務。

透過代理式AI，審計工作不再只是使用AI輔助工具，而是由AI成為智慧協作夥伴。AI可即時分析大量資料，快速找出潛在風險，自動協調並執行多項審計流程，減少人工整理及重複性工作，同時即時提供最新審計及會計準則，提升審計一致性與品質。安永預計至2028年逐步實現端到端的智慧審計流程。

安永聯合會計師事務所審計服務部營運長黃建澤表示，隨著企業資料量快速增加及AI應用帶來新的風險，審計工作也必須同步升級。安永採取「以人為主、AI為輔」的審計模式，透過AI提升審計效率、強化企業風險治理及決策品質，協助企業及早辨識潛在風險，提高財務報表可信度。同時，也能依不同案件需求客製化審計流程，進一步提升審計品質、簡化作業程序，提供更多分析洞察，優化客戶的審計體驗。

安永表示，新的審計模式建立在現代化審計方法之上，希望將繁瑣且耗時的工作交由AI處理，讓審計人員能專注於專業判斷與分析，降低客戶行政及資料準備負擔，提升風險評估、異常辨識能力，並提供更具前瞻性的審計洞見，最終提升審計品質與市場信任。

除了審計服務外，安永也將相關AI架構延伸至非審計服務。根據安永執行長調查，已有97%的企業已開始或規劃推動企業級AI轉型，因此安永也提供AI診斷、治理、風險管理、內部控制檢視，以及AI整備度評估、AI風險管理、建立AI問責機制等服務，協助企業推動AI轉型。

在技術方面，EY Canvas採用的多代理AI架構整合微軟Microsoft Foundry、Microsoft Fabric及Azure等雲端與AI技術。安永同時也是由微軟與哈佛大學數位資料設計研究院共同推動的Frontier Firm AI Initiative首屆成員之一，展現其推動AI規模化應用的成果。

除持續投入科技外，安永今年也啟動全球人才培訓計畫，透過沉浸式及實體課程，持續培育審計及科技風險專業人才，並配合監管制度、科技及審計方法持續更新課程內容，確保人才能力與AI技術同步發展。