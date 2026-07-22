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中華電信攜手富士通與1Finity 加速台灣全光網路創新應用

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

中華電信（2412）22日宣布與日本富士通株式會社及其集團旗下1Finity Inc.簽署為期兩年的合作備忘錄（MOU），共同推動全光網路（All-Photonics Network, APN）技術在台灣的應用，進一步探索量子技術於台灣的發展潛力，攜手打造支撐AI時代發展所需的次世代數位基礎設施。

中華電信與富士通自2024年起展開策略合作，至2026年間持續在台灣進行APN驗證，並以IOWN（Innovative Optical and Wireless Network）概念為基礎，結合富士通與日本電信業者合作所累積的技術與實務經驗，在台灣進行全光網路驗證與技術研究。本次合作備忘錄延續既有合作成果，並納入1Finity共同參與，三方將深化技術合作，加速台灣次世代通訊基礎設施發展。

中華電信、富士通及1Finity將運用中華電信海纜系統以進行全光網路相關技術驗證，並驗證以全光網路實現分散式資料中心的可行性，以因應網路耗能與資料流量快速成長所帶來的挑戰。三方亦將共同探索量子技術的新合作機會，包括評估應用於分散式資料中心網路控制安全的可行性。

中華電信執行副總經理暨技術長楊慧琪表示，將持續打造更智慧、更節能且更具韌性的光通訊基礎設施，提供可靠穩定的網路服務以及量子安全通訊網路，支援AI時代多元創新應用，讓台灣社會及民眾更早享受先進資通訊服務帶來的便利。

富士通執行董事暨技術長Vivek Mahajan表示，過去幾年來，富士通與中華電信已建立穩固的全光網路合作夥伴關係，隨著1Finity加入合作，相信將能進一步加速台灣光通訊網路技術與基礎建設發展。

1Finity代表董事兼執行長Masaaki Moribayashi表示，1Finity將運用在全球光傳輸領域累積的經驗與成果，協助台灣發展下世代通訊基礎設施，推動連結分散式資料中心的高容量、低延遲及低功耗光網路建設。

中華電信 富士通 MOU

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