AI 拉動先進封裝需求暴增 工研院30日辦研討會探討關鍵戰略

緯創（3231）於美國中部時間21日舉行美國德州沃斯堡D1新廠開幕典禮，由林憲銘、輝達執行長黃仁勳共同揭幕。且D1新廠生產出全美首顆以輝達GB300打造的運算基板，黃仁勳說，輝達與緯創攜手將數位孿生及AI驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，AI工廠將成為下一波工業革命的核心。

2026-07-22 07:07