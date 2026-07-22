快訊

毒油食安風暴…陳時中遭爆料仍應酬跑「酒攤」？李明賢轟螺絲掉滿地

蟑螂人民黨抗爭擴大！印度爆發萬人遊行衝突

台積電前副理陳志堅疑遭中共滲透 竊21件機密求刑7年容貌曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

AI 拉動先進封裝需求暴增 工研院30日辦研討會探討關鍵戰略

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
工研院舉辦「AI算力躍升 × 先進封裝：台灣半導體設備產業的新局與機遇研討會」議程。工研院／提供
工研院舉辦「AI算力躍升 × 先進封裝：台灣半導體設備產業的新局與機遇研討會」議程。工研院／提供

面對 AI 算力需求擴張與先進封裝加速發展，半導體設備正成為台灣產業鏈下個值得深耕的關鍵戰略節點。

工研院將於7月30日舉辦「AI算力躍升 × 先進封裝：台灣半導體設備產業的新局與機遇研討會」，邀請專家共同就半導體先進封裝高深寬比金屬化製程、X-ray非破壞性影像檢測技術現況與挑戰、異質整合與矽光子帶動的設備需求，以及台灣設備產業下一個十年的長期策略布局，進行深度分析與前瞻洞察分享，協助產業界掌握AI算力時代的設備商機。

工研院 半導體 戰略

延伸閱讀

逢甲大學奪首屆TSIA半導體設備創新獎 將成立半導體學院

台股波動加劇 法人建議透過市值型ETF參與產業成長

台經院：今年 GDP 可望破10% AI 榮景可延續到2028年

日本半導體ETF今日發動暴漲！00954、00951盤中飆近4％展現超強反彈力

相關新聞

少子化衝擊...美髮業找不到助理？ 業者推AI洗頭機解缺工

少子化衝擊，美髮業面臨勞力短缺，儘管提高月薪、縮短工時，助理仍不好找，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，消費者躺進按摩椅，機械手臂就能自動洗頭按摩，吸引部分店家引進解決缺工問題。

緯創德州 D1新廠啟用 黃仁勳：輝達後續還需要更多新工廠

緯創（3231）舉行美國德州新廠D1啟用典禮，輝達執行長黃仁勳特地到場祝賀，並與緯創董事長林憲銘共同揭幕新廠啟用。林憲銘指出，後續D2廠房產能將比D1翻倍，持續擴大在美AI伺服器產能。黃仁勳說，由於輝達每年對AI伺服器需求都在翻倍成長，本次D1新廠產能僅占輝達總製造量5％，後續將會需要更多工廠跟上AI強勁需求。

緯創打造出美國首顆GB300在地生產基板 黃仁勳：攜手導入先進製造

緯創（3231）於美國中部時間21日舉行美國德州沃斯堡D1新廠開幕典禮，由林憲銘、輝達執行長黃仁勳共同揭幕。且D1新廠生產出全美首顆以輝達GB300打造的運算基板，黃仁勳說，輝達與緯創攜手將數位孿生及AI驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，AI工廠將成為下一波工業革命的核心。

緯創德州新廠開幕啟用 黃仁勳到場祝賀

緯創（3231）舉行美國德州新廠D1啟用典禮，輝達執行長黃仁勳特地到場祝賀，並與緯創董事長林憲銘共同揭幕新廠啟用。林憲銘指出，隨著D1新廠區開幕，後續將有望持續打造新廠，擴增在美AI伺服器新產能。

AI推論市場 大咖競相投入

北美CSP大廠Google傳出要開發專為Gemini設計的全新晶片，以提升其推論效率，預示著AI主戰場正快速從模型訓練轉向推論市場，加上AI代理快速崛起，更是加快轉向速度。因此輝達、微軟、Meta、亞馬遜等幾大巨頭也都持續投入推論相關技術。

輝達衝光纖網路擬收購美國「暗光纖」 引爆元件需求

外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（Dark Fiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。