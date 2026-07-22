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晶片股發威 00988A 強彈逾4%、漲幅居主動式 ETF 之冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

美股晶片股集體大漲，包括記憶體、儲存設備及晶片設計股都強勢反彈。主動統一全球創新（00988A）重倉布局相關族群，22日受惠大漲重返18元之上，盤中勁揚超過4%，漲幅居主動式ETF之冠。

記憶體大廠SanDisk、SK海力士ADR、美光、威騰電子一掃頹勢，都飆出雙位數漲幅，漲幅落在12~15%之間。晶片類股超微（AMD）在利多消息刺激下，漲幅也達8.11%。

截至22日，00988A第一大持股就是AMD，權重達6.1%；第二大持股為美光，權重4.91%，若進一步盤點整體記憶體廠持股，00988A一口氣坐擁美光、日本鎧俠、SanDisk、威騰等股，權重合計超過12%。

00988A除了重倉布局記憶體，觀察前十大持股，包括被動元件的三星電機、村田製作所；半導體的台積電（2330）、應用材料；PCB載板的欣興（3037）、台光電（2383），可看出00988A布局不會側重單一國家，台美日韓的創新科技都一網打盡。

主動統一全球創新（00988A）經理人陳意婷表示，前波全球股市漲多回檔，起因包括：韓國股市去槓桿之負面效應蔓延至全球科技類股，加上美伊戰爭反覆及美國期中選舉不確定性所影響。

陳意婷表示，去槓桿部分，按歷史經驗推估，未來2-4周內強制平倉規模將逐步收斂、融資餘額降至健康水位而完成去槓桿。美國11月初有期中選舉，選前推估股市受選舉不確定性及升息預期變化恐有較大波動，建議投資人把握波動分批布局；選後股市受惠於AI投資浪潮持續旺盛、選後不確定性降低及年底估值切換，全球股市有望再創新高。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

SanDisk AMD 美光

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