聽新聞
0:00 / 0:00
大立光拚擴產 斥資近12億台中接連購地
大立光1個月內2度出手在台中南屯區購地，累計斥資近新台幣12億元，拿下取得土地2708坪及建物4203坪，為未來擴充產能需求。大立光切入共同封裝光學（CPO）傳捷報，已拿下首張光纖陣列（FA）訂單，最快明年中量產。
大立光21日公告向永泉豐公司取得位於台中市南屯區的土地與建物，土地面積約1247.51坪，建物面積約2672.5坪，交易總金額新台幣5.61億元，作為未來擴充產能需求。
這是大立光近一個月來再度取得不動產，大立光6月24日公告，為未來擴充產能需求，決議取得不動產，包含台中市南屯區文山段2筆土地，面積約1461.075坪，台中市南屯區工業區21路19號建物，面積約1532.425坪，交易總金額新台幣6.28億元。
大立光切入CPO傳出捷報，近期法說會上，董事長林恩平證實拿下首張FA量產訂單，7月送樣、季底試產，最快明年中量產，並同步推進多家客戶的概念驗證（POC）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。