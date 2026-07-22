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大立光拚擴產 斥資近12億台中接連購地

中央社／ 台北22日電

大立光1個月內2度出手在台中南屯區購地，累計斥資近新台幣12億元，拿下取得土地2708坪及建物4203坪，為未來擴充產能需求。大立光切入共同封裝光學（CPO）傳捷報，已拿下首張光纖陣列（FA）訂單，最快明年中量產。

大立光21日公告向永泉豐公司取得位於台中市南屯區的土地與建物，土地面積約1247.51坪，建物面積約2672.5坪，交易總金額新台幣5.61億元，作為未來擴充產能需求。

這是大立光近一個月來再度取得不動產，大立光6月24日公告，為未來擴充產能需求，決議取得不動產，包含台中市南屯區文山段2筆土地，面積約1461.075坪，台中市南屯區工業區21路19號建物，面積約1532.425坪，交易總金額新台幣6.28億元。

大立光切入CPO傳出捷報，近期法說會上，董事長林恩平證實拿下首張FA量產訂單，7月送樣、季底試產，最快明年中量產，並同步推進多家客戶的概念驗證（POC）。

大立光 CPO 台中

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