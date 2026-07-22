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少子化衝擊...美髮業找不到助理？ 業者推AI洗頭機解缺工

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
近年美髮業面臨嚴重「助理荒」，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，改善缺工問題。記者余采瀅／攝影
近年美髮業面臨嚴重「助理荒」，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，改善缺工問題。記者余采瀅／攝影

少子化衝擊，美髮業面臨勞力短缺，儘管提高月薪、縮短工時，助理仍不好找，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，消費者躺進按摩椅，機械手臂就能自動洗頭按摩，吸引部分店家引進解決缺工問題。

少子化衝擊技職學校招生，很多美容美髮相關科系人數減少，加上畢業後投入第一線意願低，導致美髮產業「找嘸人」，髮廊常因無法負荷洗頭客次而流失商機。

首席國際髮品總經理廖宣勇表示，近年美髮業面臨嚴重「助理荒」，過去一名設計師搭配2名、3名助理，現在多位設計師共用一位助理，即使月薪提高至3.5萬且縮短工時，仍常招不到人，設計師常需一手包辦洗頭與造型，影響接待量能與效率。為此研發AI洗頭機，將高重複性、耗體力的洗頭工作交給最穩定的AI科技，減少洗頭勞力，改善缺工問題。

廖宣勇強調，AI智能洗頭機的研發初衷絕非取代人類，而是放大「人的價值」。當洗頭機在沙龍、產後月子中心、長照機構等不同場域高效且安全地分擔勞力，設計師能更專注於美感創造，護理與照護人員則可降低長時間彎腰洗護的身體負擔，將更多精力投入到真正需要溫度的專業上。

跟上AI潮流，業者開發AI洗頭機，最低月租只要一萬元起跳，也可以直接購買整台機器。美髮業者表示，AI洗頭機確實可以解決缺工問題，不過也要評估消費者是否埋單。

近年美髮業面臨嚴重「助理荒」，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，消費者躺進按摩椅，機械手臂就能自動洗頭按摩。記者余采瀅／攝影
近年美髮業面臨嚴重「助理荒」，有業者看準商機開發「AI智能洗頭機」，消費者躺進按摩椅，機械手臂就能自動洗頭按摩。記者余采瀅／攝影

少子化 月薪

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