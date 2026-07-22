緯創德州 D1新廠啟用 黃仁勳：輝達後續還需要更多新工廠

緯創（3231）舉行美國德州新廠D1啟用典禮，輝達執行長黃仁勳特地到場祝賀，並與緯創董事長林憲銘共同揭幕新廠啟用。林憲銘指出，後續D2廠房產能將比D1翻倍，持續擴大在美AI伺服器產能。黃仁勳說，由於輝達每年對AI伺服器需求都在翻倍成長，本次D1新廠產能僅占輝達總製造量5％，後續將會需要更多工廠跟上AI強勁需求。

黃仁勳指出，現在AI市場快速成，AI相關應用晶片供給量遠遠不足，且每年成長大約25％，若以過去資料中心對比現在AI資料中心，所需晶片數量至少是過去的十倍。

黃仁勳表示，AI快速成長效應下，過去資料中心是儲存預先錄製好的資訊，「我們會拍照、拍影片、撰寫文章」，再把資料儲存在資料中心當中，若有人需要從手機或行動裝置上讀取，再將資料從資料中心讀取出來。

黃仁勳指出，不過現在這種僅是讀取的模式正在快速被「生成式AI模型」取代，讓AI基礎建設以使用者的問題來生成智慧，「所以現在已經不是搜尋資料，而是直接詢問AI問題，透過AI搜尋、閱讀，最後再呈現答案給使用者，AI可能會寫一篇文章、生成一個圖片、創建一個表格。

這當中最大關鍵就在於AI智慧能力。黃仁勳說，所以我們大規模量產相關AI伺服器，世界需要所有這些機器來驅動AI智慧基礎設施，同時也讓AI晶片使用量遠遠不足，每年幾乎呈現25％的成長力道，我們需要在資料中心當中安裝大量超級運算平台，對比過去傳統資料中心在晶片使用量成長十倍。