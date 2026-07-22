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緯創打造出美國首顆GB300在地生產基板 黃仁勳：攜手導入先進製造

經濟日報／ 記者蘇嘉維／美國德州達拉斯即時報導
圖說：緯創打造出首顆美國在地製造GB300運算基板，輝達執行長黃仁勳特別在上面簽名留念。圖／蘇嘉維攝
圖說：緯創打造出首顆美國在地製造GB300運算基板，輝達執行長黃仁勳特別在上面簽名留念。圖／蘇嘉維攝

緯創（3231）於美國中部時間21日舉行美國德州沃斯堡D1新廠開幕典禮，由林憲銘、輝達執行長黃仁勳共同揭幕。且D1新廠生產出全美首顆以輝達GB300打造的運算基板，黃仁勳說，輝達與緯創攜手將數位孿生及AI驅動的先進製造導入美國，不僅協助培育新世代高技能人才，AI工廠將成為下一波工業革命的核心。

緯創D1新廠開幕，同時台灣駐美代表俞大㵢、沃斯堡市政府經濟發展局局長Jessica Rogers等台美政商要員齊聚一堂，共同見證緯創在全球版圖布局與先進製造的歷史性時刻。

緯創D1新廠耗資近7億美元，面積約32.4萬平方英尺，該廠主要是生產L6主板製造，首條產線投入運轉，現在已經順利打造全美國首片以輝達GB300平台打造的運算基板。緯創董事長林憲銘指出，該廠是緯創在美國設立的首座生產據點，除了當前的D1，未來還可望有D2新廠，預期D2新產能將可望是D1的兩倍，後續D3、D4也正在規劃當中。

緯創 黃仁勳 美國

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