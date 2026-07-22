緯創德州新廠開幕啟用 黃仁勳到場祝賀

緯創（3231）舉行美國德州新廠D1啟用典禮，輝達執行長黃仁勳特地到場祝賀，並與緯創董事長林憲銘共同揭幕新廠啟用。林憲銘指出，隨著D1新廠區開幕，後續將有望持續打造新廠，擴增在美AI伺服器新產能。

緯創表示，達拉斯新廠作為全球AI基礎設施製造網絡的重要基地，創下全美國第一片NVIDIA GB300運算基板誕生並成功量產。採用輝達加速運算技術，並整合Nemotron與Cosmos等開放前沿模型，以及Omniverse與Metropolis，透過數位孿生技術優化廠房設計、生產流程與營運效率。這是緯創在美國設立的首座製造據點，提供在地化服務並生產輝達最具前瞻性的產品。

緯創董事長林憲銘致詞時表示，這裡所進行的並非傳統製造，而是高度整合、先進且高科技的智慧製造。現階段，我們已開始量產GB300相關AI伺服器產品，未來也將在此生產Vera Rubin。

林憲銘說，未來幾年，這座基地將成為美國AI基礎設施建設的重要據點。我們相信，這不僅是緯創全球布局的新篇章，也將以德州為起點，攜手推動AI創新的下一個時代。