Ainos嗅覺AI累積收集逾6.13億筆工業氣味資料 加速布局實體AI

AI新創公司Ainos（艾諾斯生技）今日宣布，旗下AI Nose已累積收集超過6.13億筆工業環境氣味資料，資料主要來自半導體製造場域。

Ainos是一家美國那斯達克上市公司，專注於醫療技術與AI創新。該公司最著名的核心技術為 AI Nose (AI 嗅覺智能平台)，透過將氣味數據化，讓AI能夠辨識與運算氣味。

Ainos表示，隨著AI Nose部署規模持續擴大，公司正加速累積真實世界氣味資料，並據此強化其開發的嗅覺語言模型 Smell Language Model（SLM），逐步推進Smell Intelligence Network（氣味智慧網路）的長期布局。

AI Nose可持續擷取環境中的氣味模式，並將其轉換為機器可讀資料，用於建立及優化專有Smell ID。透過實際場域長時間運作，平台可持續學習，提升Smell AI對不同氣味模式的辨識與應用能力。

Ainos董事長暨執行長Eddy Tsai表示：「Smell AI是一個以真實世界資料為基礎、持續學習的AI平台。每新增一套AI Nose部署，都能進一步擴充Smell ID、強化Smell Language Model，並推動Smell Intelligence Network的發展。真實世界資料將是Smell AI建立長期競爭力的重要基礎。」

Ainos指出，傳統感測系統多半著重於特定物質或單次數值量測，Smell AI則可持續將空氣中的化學訊息轉換為結構化、機器可讀的資料，形成可長期累積與分析的資料資產。公司認為，Smell AI有機會成為Physical AI的新型感知層，協助AI系統掌握過去難以數位化的環境化學訊號。

Ainos表示，隨著AI Nose部署據點增加，Smell ID 資料將持續擴充，進一步強化Smell Language Model，並逐步建構Smell Intelligence Network，為下一代Physical AI提供新的環境感知能力。

目前，Ainos已在全球半導體封測龍頭的廠區展開Smell AI商業部署；同時也正推進先進半導體製造環境的應用。除半導體產業外，公司亦持續拓展智慧工廠、機器人及醫療基礎建設等應用，進一步累積跨產業、跨場域的真實世界氣味資料。