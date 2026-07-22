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台積800家供應鏈 跟進加碼美國

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

台積電（2330）衝刺美國布局，帶動當地產業群聚與投資效應。亞利桑那州駐台貿易投資處處長徐竹先昨（21）日出席一場論壇時指出，台積電再加碼投資美國千億美元（約新台幣3.23兆元），布局未來數十年，吸引800家供應鏈布局，更連動當地土建商機，近期美國集團企業也投入，雲豹能源大股東譚宇軒即以個人名義揪伴出手獵地。

他分析，台積電擴大美國投資，加速當地建廠腳步的關鍵在於政策紅利。川普政府「大而美」法案可拿回35%投資抵稅，台積電從財務面考量加速建廠，來自台灣逾800家供應鏈的大筆投資也形成群聚紅利，供應鏈不會放棄未來二、三十年商機。

他並透露，上月底台灣雲豹能源大股東投資的集團（Taicoon地產公司）以8,800萬美元（約新台幣28.46億元）獵地。

徐竹先指出，投資抵稅的「大而美」法案對半導體產業實施35%的投資抵稅計劃，台積電每投入200億美元建廠，就可抵稅70億美元，降低成本壓力，預期台積電以財務面考量，利用政策紅利加速擴張。

也因為台積電大手筆投資，帶動投資量大增，他形容當地「月月開工、周周剪綵」。

加州最大建商KB Home已預計搬遷總部至亞利桑那州，扣件展也移動到當地舉辦。而亞利桑那州房產稅只有0.5%，千萬美元的房屋持有稅遠低於加州、德州等地。

美國 雲豹能源 台積電

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