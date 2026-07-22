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輝達衝光纖網路 ODM廠、資服業也搭上商機
輝達傳出有意大買美國「暗光纖」，主要目的可能為透過高速傳輸打造更大規模AI運算平台，業界認為，若輝達結合先前推出的融資合作模式，或許能與合作廠商共同拓展算力規模並將其進行串聯，這將有助於AI伺服器需求提升，推動AI應用百花齊放，助益相關伺服器代工與資服業者後市。
除了與合作廠商共用外，輝達還能將網路資源出租給Neocloud業者，協助Neocloud業者擺脫在網路基礎設施上相對劣勢的狀況，縮小與超大規模雲端服務商在基礎設施上的差距，提升其競爭力，讓其有能力擴大規模，購買更多AI伺服器，推升AI伺服器需求成長。
法人預估，鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等主力ODM廠將有望受惠。
除此之外，輝達還能直接向中小企業及新創公司提供「GPU即服務」（GPUaaS），過往輝達單純販售 GPU，與百家爭鳴的ASIC競爭，透過結合Neocloud與「暗光纖」網路，輝達有機會讓這些客戶無需投入鉅資採購與維護實體硬體，即可隨需取用企業級GPU算力。
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