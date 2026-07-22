輝達衝光纖網路 瞄準傳輸痛點

輝達傳將大規模收購美國「暗光纖」，引發業界關注。業界分析，算力瓶頸從晶片轉移到資料中心之間的「網路傳輸」，掌握實體光纖網路，更強化輝達從晶片軍火商，跨向AI基建與網路整合業者。

輝達執行長黃仁勳多次強調，算力很重要，但沒有高速傳輸，GPU只能在原地等待資料。輝達近年布局也將「傳輸技術」納入整體架構，從打造機構內的高速傳輸NVLink及矽光子架構，以及邊緣運算的AI RAN，並透過投資諾基亞，加速AI RAN發展。現在透過收購「暗光纖」，跨足資料中心與資料中心間以及企業與企業間的「高速傳輸」。

「暗光纖」起源於美國電信自由化後，高度看好傳輸需求大成長，業界以數千億美元擴大資本支出，結果遇上2000年網路泡沫，導致當時有約97.5%的光纖建設沉睡在地底下，這些已經鋪設好、但沒有接上傳輸設備（未被點亮）的光纖設施沒有被使用，被稱為「暗光纖」。近年隨著雲端應用帶動寬頻傳輸起飛，「暗光纖」議題再起，AI趨勢大爆發為「暗光纖」再次帶來生機。