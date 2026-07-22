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輝達衝光纖網路 瞄準傳輸痛點

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

輝達傳將大規模收購美國「暗光纖」，引發業界關注。業界分析，算力瓶頸從晶片轉移到資料中心之間的「網路傳輸」，掌握實體光纖網路，更強化輝達從晶片軍火商，跨向AI基建與網路整合業者。

輝達執行長黃仁勳多次強調，算力很重要，但沒有高速傳輸，GPU只能在原地等待資料。輝達近年布局也將「傳輸技術」納入整體架構，從打造機構內的高速傳輸NVLink及矽光子架構，以及邊緣運算的AI RAN，並透過投資諾基亞，加速AI RAN發展。現在透過收購「暗光纖」，跨足資料中心與資料中心間以及企業與企業間的「高速傳輸」。

「暗光纖」起源於美國電信自由化後，高度看好傳輸需求大成長，業界以數千億美元擴大資本支出，結果遇上2000年網路泡沫，導致當時有約97.5%的光纖建設沉睡在地底下，這些已經鋪設好、但沒有接上傳輸設備（未被點亮）的光纖設施沒有被使用，被稱為「暗光纖」。近年隨著雲端應用帶動寬頻傳輸起飛，「暗光纖」議題再起，AI趨勢大爆發為「暗光纖」再次帶來生機。

晶片 黃仁勳 輝達

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AI推論市場 大咖競相投入

北美CSP大廠Google傳出要開發專為Gemini設計的全新晶片，以提升其推論效率，預示著AI主戰場正快速從模型訓練轉向推論市場，加上AI代理快速崛起，更是加快轉向速度。因此輝達、微軟、Meta、亞馬遜等幾大巨頭也都持續投入推論相關技術。

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輝達衝光纖網路 ODM廠、資服業也搭上商機

輝達傳出有意大買美國「暗光纖」，主要目的可能為透過高速傳輸打造更大規模AI運算平台，業界認為，若輝達結合先前推出的融資合作模式，或許能與合作廠商共同拓展算力規模並將其進行串聯，這將有助於AI伺服器需求提升，推動AI應用百花齊放，助益相關伺服器代工與資服業者後市。

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