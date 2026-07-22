台積電傳明年又要漲價10% 部分先進製程可能上調更多

經濟日報／ 記者尹慧中、編譯陳苓／綜合報導
日媒引述消息人士報導，台積電先進與成熟製程代工價格明年起將漲價10%甚至更多。（路透）
日媒引述消息人士報導，台積電先進與成熟製程代工價格明年起將漲價10%甚至更多。（路透）

日媒引述消息人士報導，台積電（2330）先進與成熟製程代工價格明年起將漲價5%至10%甚至更多，以反映材料、生產設備、海外設廠的高漲成本。

針對相關報導，台積電昨（21）日指出，不評論價格問題，強調公司定價是策略導向，而非機會導向，持續與客戶緊密合作以提供價值。

外電報導，台積電此波價格調整，7奈米與更先進製程基本漲幅約5%至10%，視客戶和產品而定。若額外下訂高速運算晶片，台積電在5%至10%的基本漲幅之外，再收取10%至15%費用，部分先進製程價格總漲幅可能超過10%。

包括12、16、28奈米等成熟製程，台積電研擬漲價10%為上限，部分產品漲幅可能低於此一水準。成熟製程晶片占上季營收約23%。

外電報導，台積電與客戶6月左右開始談判價格，7月商定，明年初生效。台積電採取較不激進的作法，等到明年再調漲，給予客戶調整時間。

研究機構先前預期，台積電近期價格策略已不同於過往年度調價，主要是市場需求強度高於以往幾輪半導體景氣循環，加上CoWoS先進封裝產能仍然吃緊。

台積電先進製程產能持續供不應求，業界先前傳出，台積電去年9月通知客戶2026年續漲價個位數百分比，從2026年至2029年將連續調漲四年，個別客戶依採購等級差異，漲幅不一。

台積電董事長魏哲家日前在法說會表示，毛利率當然愈高愈好，但台積電的第一要務是支持客戶先成功，不能把價格提高到客戶無法承受。魏哲家也幽默表示「很羨慕」記憶體廠商高達86%的毛利率，但台積電不會這樣做，毛利率能達到68%，「我就已經很滿足了。」

魏哲家強調，台積電深受客戶信任，即使他可能很想把價格提高四、五倍，也不能突然這麼做，因為客戶無法承受如此大幅度的價格上漲。台積電要賺取自身創造的價值，並確保獲利及毛利率足以支撐長期、永續的產能擴充，不僅有利於台積電，也有利於客戶。

台積電

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