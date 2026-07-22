輝達衝光纖網路擬收購美國「暗光纖」 引爆元件需求

外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（Dark Fiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。

法人看好，輝達衝刺高速光纖網路建設，順勢引爆龐大的光通訊元件需求，光聖（6442）、華星光、波若威、眾達-KY等台灣光通訊台廠將跟著衝一波。

業界人士指出，「暗光纖」並非一種特殊的光纖，而是指已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備，沒有承載光訊號的光纖線路，因此光纖本身是「暗」的，若是要將其「點亮」，並在其上跑800 Gbps／通道，且重複利用96個波長，必須在兩端部署大量的DWDM合波／分波器、光纖陣列，光連接器與光配線盤，為相關供應鏈帶來大商機。

外媒Gurufocus、WCCFtech報導，輝達有意在未來三年斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」。研調機構Wolfe Research則指出，輝達正在全美收購大量長途「暗光纖」，每條路線的光纖配置最高可達100對，顯示其正積極打造屬於自己的AI網路基礎設施。

市場推測，輝達大買「暗光纖」可能是了以後串聯多座AI資料中心，打造超大型AI運算叢集，透過自有高速光纖網路，輝達可將分散各地的資料中心互連，形成更大規模的AI運算平台。

業界分析，一旦輝達大舉收購長途「暗光纖」，並搭配DWDM（密集波長分複用）技術打造跨資料中心的自主AI骨幹網路，其核心需求將從傳統的「單一資料中心內部（In-DC）連接」，大量延伸至「跨區域廣域光傳輸（DCI / Long-haul）」與「超高頻寬端到端介面」，其中將會產生大量光通訊主被動元件需求，對許多台廠是一大利多。

首要受惠的將是波若威。波若威已是經過輝達認證的供應商，專精於WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，並且是光傳輸模組／設備大廠的主要被動元件OEM／ODM 夥伴，輝達若要最大化活用「暗光纖」，波若威將會是重要助力。

光聖也將是贏家。該公司主攻高密度光纖配線架（Patch Panel）與高階光連接器，由於長途「暗光纖」布建需要大量點對點光纖實體配線與接續，光聖直接受惠於基礎建設硬體拉貨。

再來是高速光收發模組與 DCI（資料中心互連）模組供應商，因為「暗光纖」作為跨資料中心的傳輸管道，兩端的光電轉換需要極高功率與極長傳輸距離（Long-reach / ZR 模組）的800G / 1.6T光收發模組，以華星光為代表。