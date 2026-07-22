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輝達衝光纖網路擬收購美國「暗光纖」 引爆元件需求

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北報導
外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（Dark Fiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。 路透
外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（Dark Fiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。 路透

外媒報導，輝達有意斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」（Dark Fiber），藉此打造自主高速光纖網路，成為AI「高速公路」，降低對傳統電信商與超大規模雲端服務商的依賴，並直接向企業提供一站式AI工廠解決方案等服務，擴大AI布局。

法人看好，輝達衝刺高速光纖網路建設，順勢引爆龐大的光通訊元件需求，光聖（6442）、華星光、波若威、眾達-KY等台灣光通訊台廠將跟著衝一波。

業界人士指出，「暗光纖」並非一種特殊的光纖，而是指已經鋪設完畢，但尚未安裝傳輸設備，沒有承載光訊號的光纖線路，因此光纖本身是「暗」的，若是要將其「點亮」，並在其上跑800 Gbps／通道，且重複利用96個波長，必須在兩端部署大量的DWDM合波／分波器、光纖陣列，光連接器與光配線盤，為相關供應鏈帶來大商機。

外媒Gurufocus、WCCFtech報導，輝達有意在未來三年斥資50億至100億美元收購美國長途「暗光纖」。研調機構Wolfe Research則指出，輝達正在全美收購大量長途「暗光纖」，每條路線的光纖配置最高可達100對，顯示其正積極打造屬於自己的AI網路基礎設施。

市場推測，輝達大買「暗光纖」可能是了以後串聯多座AI資料中心，打造超大型AI運算叢集，透過自有高速光纖網路，輝達可將分散各地的資料中心互連，形成更大規模的AI運算平台。

業界分析，一旦輝達大舉收購長途「暗光纖」，並搭配DWDM（密集波長分複用）技術打造跨資料中心的自主AI骨幹網路，其核心需求將從傳統的「單一資料中心內部（In-DC）連接」，大量延伸至「跨區域廣域光傳輸（DCI / Long-haul）」與「超高頻寬端到端介面」，其中將會產生大量光通訊主被動元件需求，對許多台廠是一大利多。

首要受惠的將是波若威。波若威已是經過輝達認證的供應商，專精於WDM（波長分複用器）、光分合波器及光纖放大器元件，並且是光傳輸模組／設備大廠的主要被動元件OEM／ODM 夥伴，輝達若要最大化活用「暗光纖」，波若威將會是重要助力。

光聖也將是贏家。該公司主攻高密度光纖配線架（Patch Panel）與高階光連接器，由於長途「暗光纖」布建需要大量點對點光纖實體配線與接續，光聖直接受惠於基礎建設硬體拉貨。

再來是高速光收發模組與 DCI（資料中心互連）模組供應商，因為「暗光纖」作為跨資料中心的傳輸管道，兩端的光電轉換需要極高功率與極長傳輸距離（Long-reach / ZR 模組）的800G / 1.6T光收發模組，以華星光為代表。

輝達 光通訊 眾達

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Google攻強力AI晶片 市場推測聯發科將受惠

外媒The Information報導，Google正開發專為旗下Gemini大型語言模型打造的新一代AI伺服器晶片「Frozen v2」，採取將部分模型架構直接固化於晶片硬體的設計，大幅提升AI推論效率，市場預估效能可望較現有張量處理器（TPU）提升六至十倍。

AI推論市場 大咖競相投入

北美CSP大廠Google傳出要開發專為Gemini設計的全新晶片，以提升其推論效率，預示著AI主戰場正快速從模型訓練轉向推論市場，加上AI代理快速崛起，更是加快轉向速度。因此輝達、微軟、Meta、亞馬遜等幾大巨頭也都持續投入推論相關技術。

輝達衝光纖網路 瞄準傳輸痛點

輝達傳將大規模收購美國「暗光纖」，引發業界關注。業界分析，算力瓶頸從晶片轉移到資料中心之間的「網路傳輸」，掌握實體光纖網路，更強化輝達從晶片軍火商，跨向AI基建與網路整合業者。

輝達衝光纖網路 ODM廠、資服業也搭上商機

輝達傳出有意大買美國「暗光纖」，主要目的可能為透過高速傳輸打造更大規模AI運算平台，業界認為，若輝達結合先前推出的融資合作模式，或許能與合作廠商共同拓展算力規模並將其進行串聯，這將有助於AI伺服器需求提升，推動AI應用百花齊放，助益相關伺服器代工與資服業者後市。

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