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微軟評估導入陸AI模型Kimi K3

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

微軟傳出正評估將大陸新創公司月之暗面Kimi K3模型引入其AI工作助理Copilot。微軟此舉目的在降低高昂的推理成本，但可能面臨川普政府的審查與不滿。

快科技報導，目前Copilot主要依賴OpenAI的GPT和Anthropic的Claude模型。微軟已將Kimi K3添加到Azure雲服務中，Copilot工程師正評估該模型能否替代OpenAI和Anthropic的現有系統。

Kimi K3總參數達2.8兆，是全球參數最大的開源模型。該模型採用MoE（Mixture of Experts，專家混合模型）架構，擁有896個「專家」子網路，每次僅啟動其中16個。Kimi K3支持100萬Token的超大上下文視窗和原生多模態能力。

在程式設計能力評測中，K3在Program Bench上得分77.8，超過GPT-5.6 Sol的77.6。在權威的Text Arena綜合排行榜中，Kimi K3以1,486分位列第九名。

微軟經計算得出，若將Copilot從OpenAI和Anthropic的模型切換至Kimi K3，單個Token推理成本最多可節省60%。這對微軟而言是巨大的商業誘惑。

然而此舉可能面臨政治風險。川普政府正試圖遏制美國企業使用大陸開源模型。美媒Axios報導稱，美方正考慮對大陸AI模型實施限制甚至禁令。微軟若真在Copilot深度整合Kimi K3，可能招致白宮的不滿。

瑞銀報告指出，大陸AI模型的使用成本僅為同類美國模型的15%至20%，中美模型之間的性能差距仍在持續收窄。因此大陸AI模型正不斷吸引海外使用者。

微軟 OpenAI 月之暗面

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