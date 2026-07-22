Google攻強力AI晶片 市場推測聯發科將受惠

外媒The Information報導，Google正開發專為旗下Gemini大型語言模型打造的新一代AI伺服器晶片「Frozen v2」，採取將部分模型架構直接固化於晶片硬體的設計，大幅提升AI推論效率，市場預估效能可望較現有張量處理器（TPU）提升六至十倍。

Google打造全新自研AI晶片，市場聯想近期打入供應鏈的聯發科（2454）拿下相關ASIC訂單呼聲大，激勵聯發科昨（21）日股價攻上漲停的3,670元，大漲330元，成為台股多頭領頭羊，聯發科則回應不評論市場傳聞。

The Information報導，Google代號「Frozen v2」的新型AI推論晶片，與現有TPU最大的不同，是在晶片設計階段整合Gemini模型部分底層架構，減少AI推論過程中的運算步驟與資料搬移，大幅提升Token處理效率並降低延遲與整體功耗。反映全球生成式AI發展逐步由模型訓練轉向大規模推論，雲端服務供應商（CSP）從追求最高算力，轉向兼顧成本、能源效率及推論效能的趨勢。

值得注意的是，Frozen v2並非取代Google既有TPU產品線，而是定位為專攻AI推論的產品線，未來與TPU雙軌並行，分別滿足模型訓練及推論需求，後續仍須完成設計定案、流片驗證及量產等程序，業界推估最快可能在2028年才推出，實際時程仍有待Google進一步公布。

業界點名聯發科為潛在受惠者，主要來自雙方既有合作基礎。聯發科近年積極擴大AI ASIC布局，先前傳出已切入Google新世代AI ASIC供應鏈，並爭取後續世代產品開發機會，Google加速布局自研AI晶片，雙方合作範圍有望由既有ASIC專案進一步延伸至客製化AI推論晶片。

業界分析，聯發科積極強化大型SoC整合、高速傳輸介面及先進封裝技術，結合台積電先進製程優勢，在大型AI ASIC市場已逐步建立競爭力，相較於通用GPU，ASIC可依客戶需求進行最佳化設計，能提升運算效率，降低功耗及整體建置成本，是全球CSP近期積極發展重要方向。