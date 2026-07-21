鴻海電動車策略長關潤：2040年L4自駕搭載率上看8成

鴻海集團電動車策略長關潤今天在日本東京舉辦的「2026世界數位峰會」（GDS2026）上表示，到了2040年，在特定條件下可不需駕駛人的L4級以上自動駕駛技術，搭載率將達8成。

「日本經濟新聞」報導，關潤表示，「汽車的終極型態就是全自動駕駛」。

關潤提出，自動駕駛是電動車相較於傳統油電混合動力車更具優勢的關鍵。他指出，若在油電車導入自動駕駛，從耗電量等角度來看並不適合，「自動駕駛與電動車的契合度要高出許多」。

關潤表示，自動駕駛汽車能減少起步過猛等狀況，進而降低零件磨損並延長車輛壽命。同時他也提到，「死亡車禍將減少至目前的1/10到1/20左右」，汽車保險費率也將隨之變化。

隨著新車需求減少、年輕人取得駕照的必要性降低，關潤預測「現在出生的孩子，未來恐怕連駕照是什麼都不了解」。

此外，他認為未來車款設計也將更傾向採用適合自動駕駛的結構，隨著設計差異化縮小，「車廠將不再有自行生產車輛的理由」。

針對未來全自動駕駛的普及，關潤指出應關注的重點在於全自動駕駛的可靠性。他舉例，目前表現最優秀的車廠，平均每行駛3萬公里才會發生1次車輛拋錨狀況，並強調「未來這項數據還會進一步提升」。

他表示，隨著負責自動駕駛的人工智慧（AI）普及，車載感測器將可大幅簡化，再加上自動駕駛技術走向標準化，成本預計將持續下降。原本約2萬美元（約新台幣64萬元）的成本，未來或可降至2000至3000美元（約新台幣6萬至9萬元）。

關潤過去擔任日產汽車（Nissan）首席副營運長，在日產汽車體系下累計33年產業經驗。

專精資通訊產品代工製造的鴻海，現在正將事業版圖擴展至電動車領域，並持續與日系車廠展開合作。

目前，鴻海除了向三菱汽車（Mitsubishi Motors）供應乘用電動車外，也預計於2026年下半年與三菱FUSO卡客車（MFTBC）共同設立新的巴士公司。