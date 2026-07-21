快訊

台積電傳漲價、ADR大漲 台指期夜盤再反彈

家人突倒下中風還是腦出血？醫示警千萬別做4事：躺下保持「活命姿態」

海軍屋頂型太陽能光電爆弊案 前海軍副參謀長涉貪收押禁見

聽新聞
0:00 / 0:00

鴻海電動車策略長關潤：2040年L4自駕搭載率上看8成

中央社／ 東京21日綜合外電報導

鴻海集團電動車策略長關潤今天在日本東京舉辦的「2026世界數位峰會」（GDS2026）上表示，到了2040年，在特定條件下可不需駕駛人的L4級以上自動駕駛技術，搭載率將達8成。

「日本經濟新聞」報導，關潤表示，「汽車的終極型態就是全自動駕駛」。

關潤提出，自動駕駛是電動車相較於傳統油電混合動力車更具優勢的關鍵。他指出，若在油電車導入自動駕駛，從耗電量等角度來看並不適合，「自動駕駛與電動車的契合度要高出許多」。

關潤表示，自動駕駛汽車能減少起步過猛等狀況，進而降低零件磨損並延長車輛壽命。同時他也提到，「死亡車禍將減少至目前的1/10到1/20左右」，汽車保險費率也將隨之變化。

隨著新車需求減少、年輕人取得駕照的必要性降低，關潤預測「現在出生的孩子，未來恐怕連駕照是什麼都不了解」。

此外，他認為未來車款設計也將更傾向採用適合自動駕駛的結構，隨著設計差異化縮小，「車廠將不再有自行生產車輛的理由」。

針對未來全自動駕駛的普及，關潤指出應關注的重點在於全自動駕駛的可靠性。他舉例，目前表現最優秀的車廠，平均每行駛3萬公里才會發生1次車輛拋錨狀況，並強調「未來這項數據還會進一步提升」。

他表示，隨著負責自動駕駛的人工智慧（AI）普及，車載感測器將可大幅簡化，再加上自動駕駛技術走向標準化，成本預計將持續下降。原本約2萬美元（約新台幣64萬元）的成本，未來或可降至2000至3000美元（約新台幣6萬至9萬元）。

關潤過去擔任日產汽車（Nissan）首席副營運長，在日產汽車體系下累計33年產業經驗。

專精資通訊產品代工製造的鴻海，現在正將事業版圖擴展至電動車領域，並持續與日系車廠展開合作。

目前，鴻海除了向三菱汽車（Mitsubishi Motors）供應乘用電動車外，也預計於2026年下半年與三菱FUSO卡客車（MFTBC）共同設立新的巴士公司。

鴻海 電動車 東京

延伸閱讀

本田與中國廣汽續簽合資協議 合作延至2038年

台經院：今年 GDP 可望破10% AI 榮景可延續到2028年

惠譽：台灣能源價格未充分反映 電價調漲壓力增 這兩個產業恐虧損擴大

台積電再次上調全年資本支出 強調配息會穩定增長

相關新聞

傳2027年再漲價10% 台積電官方說法來了

日本媒體報導台積電（2330）將於2027年起上調晶圓代工價格，漲幅最高可達10%，並按照客戶追加的新訂單再加收10%至15%的溢價，因此部分訂單漲價幅度可能超過10%。對此，台積電21日官方回應本報記者提問。

台灣玉山科技協會2026年會員大會 賴總統蒞臨致詞

台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會，由理事長童子賢主持，會中順利完成相關議案審議。大會吸引約400位產官學研界人士出席，現場冠蓋雲集，交流熱絡，展現協會凝聚科技產業菁英、促進跨域合作的重要平台功能。

資策會攜四大法人智庫簽署MOU 推AI知識平台強化產業決策

財團法人資訊工業策進會（資策會）攜手四大法人智庫，推出具跨域整合能力的「法人智庫AI知識平台」，21日資策會與中華經濟研究院、生物技術開發中心、食品工業發展研究所，以及紡織產業綜合研究所等四大策略合作夥伴，正式簽署合作備忘錄，期盼聯合打造跨域共享AI知識生態系，擴大法人智庫研究在AI時代的產業影響力。

明年調漲晶片價格？日媒曝漲幅最高達10% 台積電回應

針對日媒報導台積電將於明年調漲先進製程與成熟製程晶片價格，台積電表示，不評論價格問題，但台積電定價策略始終是策略導向而非...

中美晶攜手聯合再生能源 赴美合資設立太陽能模組廠

中美晶（5483）與聯合再生今日（21）日宣布，將共同投資成立美國太陽能模組製造公司，規劃建置年產能 1GW 的太陽能模組廠，總投資金額約 4000萬美元，由中美晶持股51%、聯合再生持股 49%，並由太陽能產業資深專業經理人葉正賢領軍。合資公司將以美國在地製造為核心，整合雙方在材料供應、技術研發、產品製造、銷售通路及品牌經營等領域的經驗，聚焦太陽能模組製造、客戶服務及在地供應鏈建置，提供兼具品質、可靠度、可追溯性、銀行可融資性（Bankability）及供應鏈透明度的太陽能模組產品。

揭設立TEEMA科學園區初衷 電電公會劉揚偉：有規劃3大目標

電電公會21日舉行「TEEMA科學園區招商說明會暨墨西哥投資論壇」，電電公會理事長暨鴻海（2317）董事長劉揚偉致詞表示，公會在規劃TEEMA科學園區時有設定三大目標，包含不論大小廠商皆能享受同等待遇、園區有統一對外窗口以及園區必須能打造台灣人在食衣住行熟悉的環境，不用擔心生活不適應的問題。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。