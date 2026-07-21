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台灣玉山科技協會2026年會員大會 賴總統蒞臨致詞

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會。圖／台灣玉山科技協會提供
台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會。圖／台灣玉山科技協會提供

台灣玉山科技協會於21日舉行第十三屆第一次會員代表大會，由理事長童子賢主持，會中順利完成相關議案審議。大會吸引約400位產官學研界人士出席，現場冠蓋雲集，交流熱絡，展現協會凝聚科技產業菁英、促進跨域合作的重要平台功能。

本次大會特別邀請賴清德總統蒞臨致詞，勉勵各界攜手推動台灣科技創新與產業升級。此外，中央研究院院長陳建仁以「全球變局下的台灣韌性：科技、健康與永續治理」為題進行演講；明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳則以「百年戲班—如何邁進下個世代」為題分享經驗。由科技與文化兩大領域的精彩分享，為與會者帶來兼具前瞻思維與人文視野的啟發。

童子賢致詞時表示，台灣玉山科技協會不僅是會員間之間交流的組織，更是產官學溝通的重要橋樑。過去一年來，協會與各界夥伴共同舉辦超過20場論壇與交流活動，涵蓋人工智慧（AI）、半導體、能源永續、供應鏈韌性、智慧城市、智慧健康及穩定幣等議題，持續促進知識交流與產業合作，協助會員掌握科技創新與創業機會。

談及產業趨勢，童子賢指出，AI正快速重塑全球產業與生活型態，而台灣憑藉半導體與伺服器供應鏈優勢，正站在這波AI浪潮核心。然而，AI發展也帶來龐大能源需求，因此能源政策應回歸科學、數據與務實原則，以穩定供電、合理電價及低碳排放為目標，加速推動能源轉型與低碳電力布局。他強調，唯有打造穩固能源基礎與完善基礎建設，台灣科技產業才能持續保持國際競爭力，為台灣未來創造更多可能。

在完成年度會務報告後，大會特別安排兩場主題鮮明且風格迥異的專題演講，分別從國家治理與文化傳承角度切入，分享面對變局與世代交替的因應之道。

首場專題演講由中央研究院院長陳建仁主講，以「全球變局下的台灣韌性：科技、健康與永續治理」為題發表演講，剖析在地緣政治重組、氣候變遷及極端衝突等全球挑戰下，台灣唯有打造兼具溫暖與韌性的國家體質，才能在變局中化危機為轉機。

第二場專演講則由明華園戲劇總團當家台柱孫翠鳳分享，以「百年戲班─如何邁進下個世代」為題，從百年劇團的傳承與創新經驗，探討組織永續經營的重要課題。

賴清德 童子賢 中央研究院 陳建仁

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